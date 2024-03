Romo: «Ni mis jugadores ni yo vamos a ver lo que hacen nuestros rivales»

Centrarse en sí mismos y conseguir una victoria para acabar con la mala dinámica que lleva el equipo, tras siete partidos consecutivos sin conseguir la victoria. A esto es a lo que se aferra Guillermo Fernández Romo, que comparecía hoy en la rueda de prensa previa al partido que disputará la UD Ibiza el domingo a las 12 horas en tierras gaditanas frente al San Fernando. Un Romo que no quiere ni oír hablar de lo que hagan sus rivales directos en la lucha por el ascenso: «No voy a ver lo que hacen los demás equipos, ni yo ni mis jugadores». Así de tajante se mostraba el técnico madrileño a las preguntas sobre si este fin de semana tendrá un ojo en sus pupilos y otro en lo que hagan sus rivales directos por el ascenso: «Alguna vez os lo decía y os mentía, pero ya no, porque entramos en una obsesión todos que nos genera negatividad», por lo que deberán centrarse únicamente en ellos mismos, «nosotros a lo nuestro que bastante tenemos», sentenciaba el preparador celeste.

Además, se muestra convencido de que lo único que necesita el equipo para volver a coger confianza es una victoria, «parece que nos faltan cosas, pero solo es ganar, tener la posibilidad de acabar el partido con victoria», y manifestaba que sus jugadores están sufriendo un bache más anímico que futbolístico: «Estamos intentando reponernos en lo anímico porque pasan las semanas y no conseguimos ganar», pero sin «volverse locos» ni perder la idea de juego que les ha llevado a la posición en la que se encuentran: «No podemos perder nuestra esencia de ser un equipo de ritmo, de volumen», a pesar de que hace autocrítica con los últimos partidos, centrándose sobre todo en la parte emocional: «Tenemos muchas cosas que hacer, que mejorar. Debemos seguir dándole regularidad al juego, y mejorar en la parte anímica».

Respecto al calendario asimétrico, que les va a hacer enfrentarse al San Fernando dos veces en dos meses y medio, no es algo que le disguste: «No me parece mal que haya un calendario asimétrico. Cada equipo va evolucionando, y el calendario ya lo sabes al empezar la liga», y es consciente de que el San Fernando les va a poner las cosas muy complicadas, «ellos son un gran equipo, ya nos lo demostraron en la ida, en la que tuvimos que remontar el partido», un rival que llega en puestos de descenso y con una sola victoria en diez partidos, por lo que «nos van a poner las cosas muy complicadas». A pesar de estar en la zona baja, «van a querer dañarnos con la pelota, saben contragolpear muy bien, tienen muchas posibilidades y variantes», por lo que tendrán que estar «muy concentrados y dar lo mejor de nosotros para intentar volver con una victoria», y no caer en mirar más allá de este fin de semana: «No hay que valorar contra quien jugamos, hay que mirar el partido que tenemos».