«Lo que nos tiene que preocupar es el partido siguiente y cortar esta dinámica»

El entrenador de la UD Ibiza, Guillermo Fernández Romo se muestra tranquilo y con confianza ante el partido de mañana en casa ante el Algeciras para revertir la mala dinámica que trae el equipo, que lleva cuatro jornadas consecutivas sin ganar, y le han hecho distanciarse del líder, el Castellón, que le saca cinco puntos. El míster, que tiene mucha experiencia y aplomo en situaciones en las que los resultados no son los esperados, confía en el trabajo que viene haciendo el equipo semana tras semana en los entrenamientos, y no quiere oír hablar de hipotéticos futuros.

«Lo que nos tiene que preocupar es el partido siguiente, e intentar cortar la dinámica que tenemos ahora, ganando el domingo».

La filosofía desde el principio de temporada es clara, ir partido a partido. El técnico es consciente de que en estos últimos las cosas no han salido como esperaba, pero afirma que el estado de ánimo es lo que te hace «encontrar las mejores versiones y las mejores situaciones. Redoblar todos los esfuerzos entre todos. Estamos a una, sabemos lo que queremos, donde queremos estar, y ojalá este domingo podamos conseguirlo».

«Uno no es lineal nunca, ni al comunicarse con la plantilla, ni durante un partido. Lo que buscamos siempre es incentivarnos, automotivarnos, no reprocharnos nada, y la confianza radica en eso. Una cosa es la duda que existe en poder mejorar, y otra es la desconfianza, son cosas bastante diferentes. Nosotros no tenemos desconfianza, sabemos que tenemos una gran plantilla. Aunque solo se haga referencia a estos últimos cuatro partidos, yo he sido el entrenador de los últimos 26. Cuando acepté venir aquí había desconfianza, el equipo venía de sufrir un descenso, se habían ido muchos jugadores… Entre todos construimos, desde la confianza y la estabilidad, un buen equipo, una buena plantilla, y lo hemos ido trabajando. Sabemos que, si uno compite, pueden pasar estas cosas. Hay que hacer las cosas muy bien, y, además, ganar el partido. Mis jugadores son intocables, hemos hecho un trabajo bárbaro, y estamos en una posición idónea. Debemos mejorar colectivamente, individualmente, y ojalá romper lo antes posible esta dinámica».

Alternativas

«El dibujo lo hemos cambiado. Hemos atacado y construido el juego de diferentes maneras, con salida de tres, con salida de cuatro, con los dos mediocentros más bajos, más altos, con un mediapunta, con un extremo que se mete dentro, con dos extremos lineales, con los laterales más altos, llegando. Pocos equipos tienen la participación cercana al gol como tenemos nosotros tanto con Javi como con Unai, a los que estamos viendo prácticamente todas las semanas con opciones de marcar gol. Hemos jugado con diferentes tipos de mediapunta, con Rubén, también con Gallar. Hemos jugado con un delantero y con dos. No creo que eso sea el reproche, no es ninguna evidencia de nada en el juego. El reproche tenemos que hacerlo si nosotros encontramos que nos vemos inferiores en determinados momentos del partido, en situaciones donde tenemos que construir más volumen de juego y de llegadas. Nos hemos encontrado con una serie de dificultades extras, equipos más hundidos, y sobre todo, la principal, que es poder ponernos por delante, cosa que ahora no estamos consiguiendo. No se puede buscar culpables cuando no se gana, hay que hacer un análisis, y encontrar sentido común».

«Es un equipo que llega cerca de pelear por sus objetivos. Tienen la posibilidad de entrar en playoff. Allí nos pusieron las cosas muy difíciles, no nos permitieron correr, cerraron muy bien todos nuestros espacios ofensivos. No nos permitieron ser nosotros, fue el primer partido que nos quedamos sin marcar gol después de 18 jornadas, lo que nos hizo igualar un récord de la categoría. Vamos a tener que trabajar mucho desde el ánimo, el estado de confianza, apoyarnos en el colectivo, y creyendo que individualmente las cosas nos van a salir y vamos a ganar este partido».

Cambios en el once titular

El técnico asegura que puede haber cambios en el once tirular: Hay veces que pones a unos jugadores y el equipo funciona mejor, no porque sean mejores, sino porque ayudan al colectivo. Los chicos están trabajando bien, esa es la realidad, pero siempre es momento para cambiar. Los cambios tienen que ser con criterio, con sentido común, que ayuden al equipo y nos permita que los jugadores que entren desde el banquillo estén en disposición de ganar el partido».