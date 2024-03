El colombiano Páez y el italiano Cherchi arrasan en la primera etapa de la Vuelta a Ibiza MTB

El colombiano Héctor Darío Páez y el italiano Dario Cherchi (Soudal) marcaron territorio en la primera etapa de la Vuelta a Ibiza MTB. Ambos estrenaron el liderato con una llegada en solitario en la dura etapa inicial disputada entre Ibiza y Sant Antoni de 68 kilómetros y más de 2000 metros de desnivel.

Los dos ciclistas realizaron una demostración de fuerza y entendimiento a pesar de que era la primera vez que competían juntos y llegaron de la mano a la meta de Sant Antoni con un tiempo de dos horas, 50 minutos y 50 segundos. El colombiano, de 41 años, es dos veces campeón del Mundo de BTT y el italiano, que debuta en la categoría élite, tiene 22 años y es campeón nacional de BTT sub'23.

"Sabíamos que sería una etapa dura, todos los participantes estaban bien y eso se nota. La idea era probar en la primera subida. Darío respondió, abrimos diferencia y fue aumentando. Tuvimos buen ritmo y leímos bien el recorrido, todo fue apretar en la subida y luego mantener", explicó el ciclista boyacense, olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012.

El ibicenco Enrique Morcillo, recién llegado de la Cape Epic, entró segundo ovacionado por el público junto al portugués José Da Silva, a casi cuatro minutos de los ganadores. La tercera plaza fue para el dúo Víctor Manuel Fernández-Alessio Trabalza, que terminó cinco minutos después.

Alejandro Valverde fue octavo

Dentro del top 10 entró el séxtuple campeón de España de ciclocrós Felipe Orts, que fue quinto a ocho minutos. Alejandro Valverde, acompañado de Fran Rus, llegó octavo con el mismo tiempo. El campeón del mundo en ruta de 2018 fue el primero de los ilustres "ruteros" después de "disfrutar y sufrir la carrera".

"Este tipo de esfuerzo en relación a la ruta, lo que tiene es que no te permite descansar nada, cuando no van a tope para arriba vas a tope para abajo, tienes que estar tres horas muy pendiente", dijo ‘El Bala’. "Me hubiera gustado ver un poquito más del paisaje de Ibiza, que es una maravilla, pero no me ha dado tiempo", bromeó el ganador de 5 Flechas Valonas y 4 Liejas-Bastoña.

Mairhofer y Morath se imponen en la categoría femenina

La italiana Sandra Mairhofer, triatleta ganadora de tres medallas en el Mundial de invierno y la alemana Adelheid Morath se impusieron por un margen de 36 segundos. Ambas vencieron en un emocionante duelo a la pareja formada por la neerlandesa Rosa Van Doorn y la suiza Janina Wust.

A más de seis minutos y en tercera posición entró en la meta del puerto de Sant Antoni la pareja española compuesta por la asturiana séxtuple campeona de España de ciclocrós, Lucía González, y la subcampeona de la misma especialidad, Sofía Rodríguez.

Después de la jornada inaugural, los mil participantes afrontarán la etapa reina de la Vuelta a Ibiza con un trayecto más largo. En esta ocasión recorrerán 85 kilómetros entre Santa Eulària y Sant Antoni, donde les espera un desnivel acumlado de 2.250 metros.