El Formentera abre expediente al conseller Adam Ferrer por su participación en la pelea en el partido contra el Luchador

Dos días después de los lamentables incidentes ocurridos en el partido en el que el Luchador se enfrentaba al Formentera B, y en el que Adam Ferrer, conseller de Gent per Formentera (GxF), agredió a un jugador local (según apuntan desde el equipo de Sant Antoni y desde el de la pitiusa menor), los dos equipos han querido dejar claras sus posturas al respecto.

El partido, que terminó con empate a uno, se preveía tenso desde el principio, ya que el Luchador se estaba jugando el campeonato de Liga Regional Preferente frente a la Penya Esportiva Sant Jordi. Pero lo que no se esperaba era la trifulca que se formó al final del partido, cuando «entre cinco y seis personas propinaron puñetazos, insultos y amenazas a los jugadores», según consta en el acta redactado por el árbitro al final del encuentro.

El SD Formentera sacó a última hora de este lunes un comunicado en el que «lamentan y condenan enérgicamente la violencia verbal y física, que no debe formar parte del fútbol ni del deporte», y en el que reconocen el grave error que cometió el conseller de Gent per Formentera Adam Ferrer, al agredir a un jugador local cuando el partido estaba a punto de finalizar, y que provocó una tangana en la que participaron varias personas, entre jugadores y público: «El hijo de nuestro delegado perdió inexplicablemente los nervios al ver a su padre recriminado y saltó al campo, donde tuvo un comportamiento totalmente inadecuado». Además, anunciaron que abrirán un expediente disciplinario a Ferrer, que también forma parte del cuerpo técnico del club, aunque todavía no han anunciado a qué sanción se enfrenta.

Por su parte, este martes el FC Luchador ha sacado un contundente comunicado, en el que afirman que el único agredido fue un miembro de su plantilla: «Queremos destacar que solo hay un agredido en esta historia, y es nuestro jugador». No se creen que Ferrer actuase para defender a su padre, y declaran que la discusión entre su deportista con el delegado del Formentera B fue un simple choque dialéctico, «una mera discusión».

Además, desde el FC Luchador critican que un cargo público actúe de esta manera, apoyan a su jugador y le animan a que tome cartas en el asunto para que se depuren responsabilidades: «Animamos y apoyamos a nuestro jugador si decide emprender acciones legales ante el agresor».

También consideran que no se ha trasladado a la opinión pública lo que ocurrió al final de ese partido, y reclaman a los medios «que no pretendan imputar al FC Luchador el comportamiento vergonzoso y dantesco del que debería ser un representante de los valores de la sociedad y del deporte», sentencian en el comunicado en referencia al conseller de Formentera