Estas son las medidas para evitar accidentes en los campos de fútbol de Ibiza como el del chico de 15 años que convulsionó

Los muros perimetrales de hormigón que delimitan los terrenos de juego en buena parte de los campos de fútbol municipales en la isla han vuelto a ocasionar graves accidentes, como el sufrido el pasado sábado por el jugador cadete del CD Ibiza que perdió la conciencia y sufrió convulsiones tras chocar en un lance del partido que les enfrentó con el Formentera en Can Misses 2.

Por desgracia, este tipo de percances se vienen produciendo desde hace años y el pasado mes de julio, después de que la madre del infantil Izan Moreno denunciara cómo otro golpe con un muro perimetral le ocasionó a su hijo una fractura craneal, las administraciones de la isla se comprometieron a ponerle solución de una vez por todas.

Cuatro meses después, a pesar de que todos los ayuntamientos han solicitado la ayuda de 100.000 euros presupuestada por el Consell de Ibiza (medio millón, en total) para estas actuaciones, todavía no se han ejecutado reformas de seguridad y los accidentes se siguen produciendo.

Según explicó una portavoz de la máxima institución insular, esta partida ya está comprometida y todos los municipios tienen avanzados los trabajos administrativos para ejecutar dichas reformas de seguridad en sus campos de fútbol. Además, estas mismas fuentes puntualizaron que «aunque la partida sea en presupuestos de 2024, los ayuntamientos pueden realizar obras desde junio de este año».

En Ibiza, donde se ha producido el último gran susto con el joven cadete del CD Ibiza, la concejala de Deportes, Ana Ferrer, aseguró ayer en declaraciones a Diario de Ibiza que ya está en marcha la licitación para contratar los servicios de una empresa que recubra con un sistema de acolchado las vallas y muros perimetrales de Can Misses 2, Can Cantó y el pabellón de Es Pratet.

«Desde que entramos, esta ha sido una de nuestras prioridades. Pero no había dinero previsto para esto. Ha pasado un tiempo y estamos en proceso de licitación, luego habrá el concurso y al final, la ejecución», indicó Ana Ferrer, quien remarcó que para su departamento «es una prioridad prevenir al máximo este tipo de situaciones».

La edil municipal explicó que la reforma consistirá en instalar protectores acolchados que cubran todos los muros y vallas perimetrales. Para el caso de los campos de fútbol, la partida prevista por cada recinto asciende a 35.000 euros.

«Me encantaría dar una fecha, pero no puedo porque hay que seguir unos trámites. Lo que sí puedo decir es que es una prioridad», reiteró Ana Ferrer, quien mostró una enorme preocupación por el accidente del pasado sábado. «Cuando me enteré de la noticia se me partió el alma. Enseguida busqué la forma de ponerme en contacto con la familia. Le transmití a la madre toda nuestra solidaridad y que ojalá lo pudiéramos priorizar desde el minuto uno y que no vuelva a suceder», añadió la regidora municipal.

En cuanto a la posibilidad de que esta madre denuncie al ayuntamiento, como advirtió ayer en estas páginas, Ferrer señaló que «todas las personas están en pleno derecho de hacer lo que crean», y matizó: «Nosotros estamos trabajando muy duro en que esto se convierta en una realidad y que nuestros deportistas puedan entrenar y jugar de forma totalmente segura. Considero que todas las instalaciones deportivas están como hace mucho años, aquí y en todas las ciudades. Igual que avanzamos en otros temas, hay que avanzar en esto. Es una situación muy dura para las familias y no hay nada más importante que la seguridad de nuestros deportistas».