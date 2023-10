Juanjo Planells, organizador de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo: «Esta ha sido la Vuelta que todos hubiésemos soñado»

El XX aniversario de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, celebrado este fin de semana, ha sido todo un éxito. Este evento deportivo puede presumir de haber batido todos los récords (participación, inclusión del ciclismo adaptado y porcentaje de mujeres) y de haber conseguido un cartel digno de envidia para cualquier prueba desarrollada fuera de la isla.

Óscar Pereiro, Alberto Contador, Miguel Indurain, Alejandro Valverde o Sandra Alonso son algunas de las estrellas que han estado estos días en Ibiza. En esta entrevista, el organizador principal, Juanjo Planells, hace balance de la edición y subraya que sigue la estela de su hermano fallecido en 2014, Bartolo Planells, creador tanto de esta cita como de la Vuelta a Ibiza MTB Scott by Shimano. «Nosotros no hemos inventado nada, él fue el visionario y continuamos con su legado. Fue el primero en Ibiza que apostó por los grandes eventos deportivos. Todo el mérito es suyo», repite Juanjo a lo largo de la conversación.

¿Qué valoración hace de esta XX edición? Supongo que está muy contento.

Mucho, creo que con esta Vuelta se cumplen todos los sueños de mi hermano, los míos y de todo el equipo. Si a lo largo de estos años hubiésemos pensado en hacer una Vuelta como nosotros la hubiésemos soñado, habría sido como esta. Ha habido récord de participación con más de 550 personas, así como récord de participación femenina y de ciclistas adaptados. Hemos contado con 12 equipos júniors sub-23 y con un cartel de corredores que creo que será muy difícil de superar. Es la primera vez que los cuatro [Óscar Pereiro, Alberto Contador, Miguel Indurain y Alejandro Valverde] se reúnen en una vuelta cicloturista, y que haya podido ser en Ibiza es un sueño para nosotros.

Tampoco quiso dejarse pasar la oportunidad de recordar a Bernat Ribas, ciclista fallecido en junio tras ser atropellado.

Hubo homenaje a Bernat [su dorsal, el 437, se retiró para siempre de la Vuelta Cicloturista y de la Vuelta MTB], el Memorial Bartolo Planells, que ganase Alejandro Valverde y que luego él mismo cediese su victoria [a Marc Torres]. El mensaje que nos transmitió es que había sido el mejor corredor, pero que quería ceder su victoria a alguien de una categoría inferior. Han pasado muy bonitas. También quiero destacar la gran participación de los clubes de Ibiza, las charlas que hemos realizado en los colegios y hemos velado por la sostenibilidad de la Vuelta con el Ayuntamiento de Sant Antoni, con Herbusa.

"Somos un equipo muy pequeñito. A veces estamos cuatro noches durmiendo muy poco"

En una entrevista con Diario de Ibiza, Óscar Pereiro destacó que hubiese ocho Tours de Francia en la salida: cinco de Indurain, dos de Alberto y uno suyo.

No creo que se haya dado nunca este caso en España, es un caso insólito. Y ahora la gente nos dice: ¿Juanjo, cómo superaréis esto? Pues es muy difícil de conseguir. Estos corredores vienen porque están a gusto y le gusta Ibiza y la organización, pero sobre todo por amistad. Que puedan venir los cuatro a la vez es un hecho insólito. Indurain, por ejemplo, tiene 200.000 compromisos, Alberto viene a Ibiza y se va a Nueva York, y los otros tenían otras historias. Parecía que nuestro hermano estaba desde el cielo diciéndonos: «Seguro que os saldrá bien y lo encajaréis todo». Y al final todo ha salido muy bien. Esta ha sido la Vuelta de cumplir el sueño de Bartolo, el mío y el de todo el equipo.

¿Cómo consiguen traer a ciclistas de esta talla? ¿Qué relación tiene con ellos?

De amistad. Con los años, al final se genera este clima de amistad. He estado en la boda de Óscar y cuando voy a Madrid comparto mucho tiempo con Alberto. Con Miguel y Alejandro tengo un trato de afinidad, y todos ellos vienen por amistad. No es por otra cosa que podemos traerles a Ibiza, porque no hemos pagado a ninguno. Vienen porque les apetece y se sienten a gusto.

A cualquiera que le preguntes, dice que una de las claves del éxito de la Vuelta es la buena organización.

Nosotros intentamos que se sientan como en casa y ser muy cercanos, no forzar más de la cuenta. Nuestro equipo es como una familia y creo que esto gusta mucho. Diría que la vertiente competitiva la sabemos gestionar como toca, sin forzar mucho, pero incluyendo alguna competición.

El conocido paraciclista Ricardo Ten destacó que esta es la cicloturista más inclusiva de España. Supongo que continuarán adelante con ese objetivo de ser una vuelta más inclusiva y también más femenina.

Sí, estos son dos de nuestros objetivos principales. Esta vez hemos llegado a casi 100 corredoras, hemos tenido a los equipos más importantes de España y a Sandra Alonso, que ahora mismo es la mejor corredora del país. La participación femenina es muy importante. Y aumentar la presencia del ciclismo adaptado me hace especial ilusión, por los valores que representan estos corredores y el mensaje que nos llega a nosotros y a la sociedad. Este año no he podido, pero el pasado estuve en las charlas en los colegios. Los niños son como esponjas y ver cómo les llega un mensaje de superación y de entender que los límites los ponemos nosotros y no la discapacidad, hace que uno se dé cuenta de que todo este esfuerzo merece la pena.

Tiene un efecto social.

Sí, y queremos continuar creciendo en número de ciclistas adaptados. Si el año que viene podemos tener paraciclistas a nivel internacional, pues ojalá sea así. Nuestra apuesta por el ciclismo femenino y adaptado será todavía más fuerte en los próximos años.

¿Cuánta gente hay en la organización de esta vuelta?

Somos un equipo muy pequeñito. A veces estamos prácticamente cuatro noches sin dormir o durmiendo muy poco, y después tenemos gente que nos ayuda muy bien. Más que un equipo somos una familia, no una organización profesional. Nos une la pasión por el ciclismo y nuestra máxima es conseguir que la gente se marche feliz de Ibiza, y esto se nota mucho. Hay carreras en las que llegas, las haces, y a partir de allí ya nadie se preocupa de ti, nosotros estamos pendientes todo el día.

Esto es la demostración de que no hace falta salir fuera de la isla para participar en grandes eventos deportivos, ¿no?

Esto es muy importante, ver que somos capaces de organizar grandes eventos y no tenemos nada que envidiar a ningún otro destino. Cuando mi hermano comenzó con esto, mucha gente nos decía que estábamos locos, que Ibiza no sería nunca un sitio de grandes citas deportivas. Pero año tras año hemos demostrado que sí se podía. La culminación de esto ha sido con esta última edición. Ayer [por el lunes], por ejemplo, el telediario de Televisión Española creo que cerró Deportes con la Vuelta Cicloturista a Ibiza, hablando sobre Alejandro Valverde.

En la presentación del XX aniversario destacó que este éxito de participación se ve reflejado en la cantidad de visitantes.

Ya llevamos varios años así, pero sobre todo este, en los meses de abril y mayo hemos conseguido tener las mejores ocupaciones de la historia. Una parte de este éxito se debe a los eventos deportivos.

"El deporte somos el segmento que más poder de desestacionalización turística tiene"

Usted también es representante de los hoteleros en Sant Antoni. ¿La isla de Ibiza ya es un destino turístico deportivo consolidado?

Ahora mismo sí. Hay que seguir trabajando. Ahora le hemos enseñado al mundo que Ibiza ya es un destino deportivo y hay que pulir detalles, continuar con la promoción y dar pasos hacia delante. La promoción turística de la isla tiene que ir muy encaminada a los eventos deportivos, porque hemos demostrado que traemos gente fuera de temporada. Somos el segmento que más poder de desestacionalización tiene. El Consell y los ayuntamientos deben tener muy claro que la promoción turística debe apostar por los eventos deportivos y que hay que llevarlos a todas las ferias por todo el mundo. Y una parte del presupuesto debe destinarse a promocionarlos.

Algunos de los participantes nos dijeron que ya habían estado en la isla, pero que querían conocerla de una manera diferente, practicando deporte.

Es un cliente al que le gustan las otras caras de la isla de Ibiza, que la respeta, que es sostenible, y que tiene un poder adquisitivo medio. Es un cliente muy agradecido y compatible 100% con el ocio nocturno, por ejemplo.