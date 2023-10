Óscar Pereiro en la Vuelta Cicloturista a Ibiza: «No hay muchos eventos con ocho Tours de Francia en la salida»

La XX edición de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo arranca hoy por todo lo alto y, como viene siendo habitual, reúne a primeras espadas del mundo del ciclismo. Uno de ellos es Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia en 2006. Participa en esta cita ibicenca no con la intención de competir, sino de continuar conociendo la isla y disfrutar de estos tres días de deporte al aire libre y acompañado de su hijo.

¿Por qué repite en este evento? ¿Qué es lo que le gusta de él?

Creo que en este evento en concreto, la clave es el formato, la manera de plantearse un cicloturismo diferente al que estamos acostumbrados a hacer en otras pruebas. El mero hecho de que sea de una ruta prácticamente controlada, salvo la novedad de que hay una segunda etapa en la que se puede correr un poquito más, el resto es la típica marcha cicloturista que puedes hacer a nivel familiar, sin ningún tipo de miedo. Aquellas personas que están muy en forma y aquellas que no lo están tanto pueden compartir un fin de semana de turismo y bicicleta. Eso es lo fundamental.

Sí, es todo un atractivo turístico.

Es un evento familiar, el trato de la organización a los participantes es muy familiar y hace que la gente venga a hacer turismo en bicicleta y a pasárselo bien durante tres días en la isla.

En la edición del 2019 de la Vuelta Cicloturista dijo que un punto atractivo es que en este caso la competición no es lo principal.

Lo bueno es que tanto en la Vuelta a Ibiza MTB [Scott by Shimano] como en la Vuelta Cicloturista Campagnolo, si eres competitivo y quieres correr, puedes hacerlo, porque todos los días tienes un tramo donde puedes medirte con el resto de los participantes. Pero si lo que quieres es simplemente practicar deporte, pasarlo bien, disfrutar al aire libre y de playas y restaurantes, pues también lo tienes ahí. Es una combinación muy buena y creo que es lo que atrae. Cada día hay más gente volcada buscando este tipo de eventos, para poder mezclar el turismo y el deporte, y con la familia. Yo siempre lo pongo de ejemplo cuando estoy en la península y la gente me pregunta qué marcha me gusta más. Pues bien, el formato que tienen aquí me parece el mejor. La Vuelta Cicloturista ya la hice en el 2019 con mi mujer y mañana [por hoy] será con mi hijo, de 17 años. Poder participar con tu familia no lo tienes en cualquier marcha.

¿Su hijo se plantea dedicarse al ciclismo?

No, de hecho, esta va a ser su primera marcha cicloturista. Esta es la típica que es ideal para empezar.

¿Estarán en todas las etapas?

Sí, haremos las tres.

«El ciclismo hizo que yo me enganchara a la isla y que me parezca un sitio maravilloso»

También vienen otras personas destacadas del mundo del ciclismo como Alberto Contador, Miguel Indurain, Alejandro Valverde y Sandra Alonso. También es un buen punto de encuentro, ¿no?

Este aniversario lo merecía [es la vigésima edición]. Creo que prácticamente todos ya hemos participado en eventos que organiza IbizaSport. Por tanto, hay una relación, por lo menos en mi caso, ya más personal que profesional con Juanjo [Planells, organizador] y todo su equipo. En el caso de Miguel Indurain, ya estuvo en la Vuelta a Ibiza Campagnolo otros años y Alberto Contador se ve a menudo por aquí en los eventos que organiza IbizaSport. Valverde lleva un año retirado y estará con todos nosotros. Es algo muy bonito y no creo que haya muchos eventos, no ya a nivel estatal sino mundial, que tengan ocho Tours de Francia en la salida. Son cinco de Indurain, dos de Alberto y uno mío.

Para un evento como este, ¿cómo se prepara? ¿Sigue alguna rutina?

No hago nada especial. Intento estar con la gente que conozco aquí en la isla, salir a comer, a cenar. Esta mañana [de jueves] he salido a correr a pie con varios amigos de la organización. Realmente no hago nada especial porque mis expectativas tampoco son competir. Vengo a disfrutar de la isla y conocer gente. Siempre digo que parece que Ibiza es fiesta y tiene una parte que hay que promocionar que es el deporte, turismo, y creo que somos un ejemplo para ello.

Además, la Vuelta a Ibiza Campagnolo incluye al ciclismo adaptado. Participan dos equipos de paraciclistas: el Genesis Cycling Team y el Dstrel Team - Hyundai Marcos Automoción.

Lo bonito de todo esto es que se les trata de tú a tú y se les hace un apartado propio. Cada vez que la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo arranca, ellos forman parte de la estructura, de la prueba, y de intentar buscar la igualdad y que tanto el ciclismo adaptado como el otro puedan practicarse juntos. Es más, algún año que otro competimos unos contra otros. Esto es maravilloso y un ejemplo a seguir.

«Participo en la Vuelta con mi hijo de 17 años. De hecho, esta será su primera marcha cicloturista»

Algunos paraciclistas de la prueba han dado charlas en colegios esta semana. ¿En su caso, a qué edad comenzó a interesarse por el ciclismo? ¿Y cuáles eran sus referentes?

Creo que empecé con 10 u 11 años, más o menos. En ese entonces ya comenzó a llamarme la atención. Perico Delgado fue el primero, cuando ganó el Tour en el año 88, que captó mi atención. Pero claro, después vino el boom de Miguel Indurain del 91 al 95 y allí ya me enganché [Ganó el Tour de Francia cinco años consecutivos]. La vida me dio una sorpresa que nadie espera, que es poder compartir días y días de bicicleta con la persona que fue tu ídolo de pequeño y que, de alguna manera, fue la culpable de que tú seas ciclista a día de hoy. En mi caso fue Miguel Indurain.

¿Cuál es su relación con Ibiza más allá del ciclismo?

Había estado ya antes de la Vuelta Cicloturista, con varios eventos. Las amistades que hice aquí con gente de la isla hicieron que viniera no sólo para eventos ciclistas e incluso este verano he venido aquí para unos 15 días de vacaciones. El ciclismo hizo que me enganchara a la isla, que me parezca un sitio maravilloso. Dentro la cantidad de sitios a los que puedo viajar, y dentro de que Ibiza es un lugar turístico, me parece que todavía no pierde esa parte familiar que le da su encanto.

Para finalizar, ¿qué espera de esta Vuelta?

Que sea un evento en el que se puedan cumplir los objetivos de que vaya creciendo cada año, que este aniversario sea maravilloso, que Alejandro Valverde se enganche igual que me enganché yo a la isla y a toda su gente y que, evidentemente, todos los participantes consigan el objetivo que se hayan marcado. El cicloturismo es una palabra muy bonita que abarca muchas cosas y hay que intentar que se casen la velocidad con el disfrute y que todo el mundo, a su manera, se lo pase muy bien.