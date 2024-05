El Class Sant Antoni examina en Morón su ambición por ascender

Llegó el momento esperado, ese por el que el Class Bàsquet Sant Antoni ha estado trabajando durante toda una dura y larga temporada. El equipo ibicenco afronta este sábado la ida de la eliminatoria definitiva para decidir el ascenso a la LEB Oro. Lo hace visitando al CB Starlabs Morón (18 horas / Canal FEB TV) en el Pabellón Alameda, que será una caldera para los isleños. Sin embargo, la afición de los de Portmany también estará presente y el equipo entrenado por David Barrio no estará solo. El objetivo de los pitiusos es intentar dar el golpe en tierras sevillanas y, si no es posible, dejar vivo el cruce decisivo para resolverlo todo en la vuelta en Sa Pedrera. La ilusión de las dos entidades se pone a prueba.Los de Portmany van lanzados en el ‘play-off’. Después de romper su particular techo de cristal, tienen mucho que ganar. En sus dos intentonas anteriores, los sanantonienses no ganaron ningún partido de la fase de ascenso. Los cuatro que jugaron acabaron en derrotas. Ahora ha sucedido todo lo contrario: cuatro duelos y cuatro victorias. Un motivo de peso para creer, pero no el único. Barrio y su ‘staff’ técnico dirigen a una plantilla comprometida como pocas, dispuesta a dejarse la piel para cumplir un sueño que el Sant Antoni tiene muy cerca.

Antes tocará sacar un buen resultado en Morón, frente a un rival que acabó la fase regular con 19 victorias y 7 derrotas. Los sevillanos, que lo han ganado casi todo en su pista, han eliminado en el ‘play-off’ al Gran Canaria B y al Teknei Bizkaia Zornotza. Ahora se cruzan en el camino de un Sant Antoni que cuenta con números calcados, pero que quiere asaltar la pista de los moronenses.

El entrenador del bloque sanantoniense quiso, en la previa del choque de ida, «poner en valor la dificultad del reto» frente a un rival de mucha calidad. Estar a una eliminatoria de subir a la LEB Oro «es un sueño» por el que llevan «trabajando toda la temporada» y ahora quieren rematar la faena. «Enfrente tendremos a un equipazo, Morón, uno de los más sólidos de la segunda vuelta. Ganó once de los últimos trece partidos de la Liga regular y ha vencido los cuatro de ‘play-off’ de forma solvente», manifestó Barrio.

Para el técnico de los pitiusos, el gran peligro del conjunto sevillano es disponer de una plantilla muy completa. «Tiene uno de los mejores bases de la categoría, como es Javi Marín; un tirador muy experimentado en competiciones superiores, que es Luis María Parejo; dos jugadores de gran poderío físico como Kouadio y Pavrette; y gente con experiencia en la categoría, como Rodri Gómez o Jiménez…», apuntó Barrio, que definió como «mayúsculo» el reto de intentar derrotar al Starlabs.

El preparador del Class también quiso resaltar que el partido se jugará en un pabellón que «siempre está lleno hasta la bandera, que aprieta y que anima mucho». «El objetivo es volver a casa con la eliminatoria viva y que se decida en Sa Pedrera. Sabemos que estas eliminatorias son partidos de ochenta minutos», sentenció un Barrio que espera «un partido de poder a poder» e «igualado». «Vamos a ver si somos capaces de seguir haciendo historia con el Sant Antoni», sentenció el entrenador del bloque ibicenco, que tiene las dudas de Mollgaard, Iglesias y Llorca (todos por motivos físicos).

Aficionados en Sevilla

El Class Sant Antoni no se encontrará solo en Morón. Alrededor de 80 personas estarán apoyando al conjunto balear en el Pabellón Alameda. Además, los que no se han podido desplazar se reunirán el bar Can Simón, en Sant Antoni, para animar desde la distancia a su equipo. Todo a la espera de un partido de vuelta que será también espectacular. En esta eliminatoria está en juego el premio gordo: un billete para la segunda categoría del baloncesto masculino nacional, antesala de la ACB. Son palabras mayores.

El ‘infierno’ del Alameda, la gran amenaza

El pabellón Alameda es desde hace años el fortín del CB Morón, que ha basado buena parte de sus éxitos en los triunfos en su pista. El conjunto sevillano cuenta con una afición fiel y entregada que convierte en un ‘infierno’ los partidos para el conjunto visitante, como se aprecia en la imagen.

El ‘infierno’ del Alameda, la gran amenaza | X / REDACCIÓN / R.J. PALOMO

