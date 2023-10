Difícil jornada de Segunda RFEF este domingo para la Peña Deportiva, la SD Formentera y la Penya Independent en la sexta jornada del Grupo 3. El Formentera y la Independent juegan hoy sus encuentros como locales ante el Atlético Saguntino y Hércules, respectivamente, mientras que los de Axel Vizuete acuden al Camp d’Esports de Lleida para enfrentarse a un líder que la jornada pasada conoció su primera derrota de la temporada.

Los de Maikel Romero abrirán la jornada futbolera dominical con el encuentro ante los saguntinos a las 11 horas de la mañana en el Municipal de Formentera. Un encuentro delicado para los locales ya que, a pesar del buen juego desplegado, los rojinegros no conocen la victoria aún y se encuentran en posiciones de descenso con tan solo dos puntos de quince. «Viene un equipo duro y con oficio, pero nosotros estamos demostrando cada partido que merecemos más de dos puntos en la clasificación y vamos a hacer lo imposible para que cambie», comentó el míster.

El otro equipo pitiuso que disputa la jornada como local, la Penya Independent de Iván Ruiz, juega a las 12 horas en el Municipal de Sant Miquel ante el colíder, y acude a la sexta jornada de liga con números idénticos a los formenterenses tras el varapalo en el minuto 98 vivido la semana pasada ante el Europa. La situación en la tabla y no conocer la victoria en las primeras cinco jornadas de liga no restan ilusión a un equipo «que afronta el partido ante el Hércules con muchas ganas, sabiendo que es un rival candidato a ganar la liga». «Pero vamos compitiendo —señala— mejor cada partido aunque los resultados no se den, y estamos en condiciones de ganar a cualquiera», según analizó el entrenador, Iván Ruiz.

Por su parte, la Peña Deportiva buscará en Lleida los tres puntos tras una dura derrota la semana pasada ante el Badalona. La escuadra santaeulaliense se enfrenta a un líder sólido en casa que excepto el 1-0 ante el Manresa vivido la semana pasada, contaba sus partidos por victorias. «El equipo llega siendo consciente de que vamos al campo del líder, que será un partido muy difícil donde tendremos que hacer muchas cosas bien para llevarnos la victoria, pero acudimos con la máxima ilusión de hacer las cosas bien y traernos los tres puntos a la isla», dijo el entrenador deportivista, Axel Vizuete. El conjunto de la Villa del Río disputará su encuentro a las 12 horas en el Camp d’Esports de Lleida.