Ibiza tiene la magia de atraer y de enamorar, de ser todo un reclamo por sus paisajes, su riqueza cultural, natural y gastronómica, y por las posibilidades que ofrece a los deportistas. Desde la primera vez que Ricardo Ten pisó la isla, se forjó una especial relación entre el ciclista paralímpico valenciano y la isla pitiusa, que no ha hecho más que acrecentarse en estos años. Por eso no puede faltar en este vigésimo aniversario de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo para cerrar su temporada con esta marcha ciclista. Aunque esta vez no viene solo. Ricardo Ten acudirá a la cita con un equipo de 13 personas, todas ellas provenientes del ciclismo adaptado.

Ricardo Ten, con un pasado de leyenda en la piscina, con siete medallas paralímpicas, ha crecido en el mundo del ciclismo adaptado, al mismo tiempo que estrechaba su vínculo con la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo y la isla. En 2021, y tras conseguir su bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio, Ricardo Ten fue homenajeado en la salida de la segunda etapa de la ronda ibicenca, «por su pasión por Ibiza y por ser la fiel representación de los valores de superación deportiva», explica la organización en un comunicado, donde añade que «se trata del atleta español que más maillots arcoíris acumula (11) y uno de los mejores de la historia gracias a su increíble palmarés». «El año pasado no pudimos estar y nos dio rabia, porque nos encanta cerrar temporada aquí. Es un ambiente muy familiar, que se puede disfrutar con los amigos. Nos encanta ir a la isla cuando no está tan masificada, es una temporada ideal para estar allí. La Vuelta es una combinación perfecta: tiene competición y marcha cicloturista. Además, el ratito de la comida al terminar cada etapa no tiene precio. Es el momento para comparar las sensaciones, hablar del recorrido…”, declaró Rircardo Ten sobre su participación en este veinte aniversario. «La etapa competitiva le da mucha emoción a la prueba. Otras ediciones ya la he disputado y las sensaciones son totalmente diferentes, lo hace mucho más divertido. Disfrutas con la gente que compite», confesó sobre el Memorial Bartolo Planells del sábado 14 de octubre. Este año, Ten es embajador de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, que se disputará del 13 al 15 de octubre y que contará con su participación, tras lograr seis medallas en ciclismo adaptado en pista durante los recientes Campeonato del Mundo de ciclismo celebrados en Glasgow (Escocia). «Afinando para la prueba más importante del año», bromeó tras la felicitación en las redes sociales oficiales de la Vuelta. «Es un ejemplo de superación, de lucha y de pasión por el deporte. Celebramos con él cada medalla que se ha colgado en el cuello en este Mundial y es un orgullo tenerle como embajador de la prueba. Para nosotros es mucho más que un deportista, es un amigo», comentó Juanjo Planells, director de la Vuelta.