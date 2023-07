Willy Hernangómez le da lustre al Campus de baloncesto Sa Real-Paco Redondo en Ibiza

La visita del jugador de la NBA e internacional español Willy Hernangómez causó furor este martes entre los jóvenes alumnos del Campus Sa Real-Paco Redondo de baloncesto.

La presencia del que fuera MVP del último Eurobasket con la selección española, levantó en la sesión de entreno de ayer una gran expectación entre los jóvenes jugadores isleños del clínic que dirige el entrenador de la cantea del Real Madrid.

Willy Hernangómez compartió con los chicos ibicencos algunas de sus experiencias deportivas como jugador profesional de baloncesto y atendió cordialmente sus inquietudes sobre el mundo de la canasta, además de firmarles camisetas y balones, e inmortalizarse en fotografías con los canteranos de la isla.

«La verdad es que el campus está súper chulo. He venido a estar un rato con los niños y niñas para enseñarles y aportarles todo lo que pueda», señaló el coloso de 2,11 metros, que, tras su periplo en la NBA, en las filas de New York Knicks (2016-18), Charlotte Hornets (2018-20) y New Orleans Pelicans (2020-23), se debate ahora como agente libre por la opción de regresar al baloncesto español, con una oferta en firme sobre la mesa para fichar por el FC Barcelona, que espera confirmar este jueves la contratación del pívot para la próxima temporada, siempre y cuando el Real Madrid, club que ostenta el derecho de tanteo, no iguale antes del 12 de julio a las 23.59 horas la oferta que el cuadro catalán le presentó el pasado viernes a la ACB.

«Para mí es un placer siempre estar alrededor de los jóvenes y todo lo que sea con baloncesto, pues mucho mejor. He compartido con ellos mi experiencia y, sobre todo, la ilusión que les veo. Me veo reflejado en ellos cuando yo tenía su edad e iba a campus a aprender técnica », comentó el pívot internacional español, que también indicó: «Les he transmitido, sobre todo, que disfruten, que aprendan, que se lo pasen bien y que compitan porque es una experiencia que no pueden olvidar».