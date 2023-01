Homenaje al deporte ‘portmanyí’

El Cine Regio acogió este sábado la gala de reconocimiento a los deportistas más destacados de Sant Antoni de Portmany durante la temporada 2022, en un acto organizado por el Ayuntamiento.

Se homenajeó a un total de 56 deportistas de diferentes disciplinas, de los cuales hubo tres galardonados a nivel mundial y cuatro a nivel europeo, mientras que 49 consiguieron estar entre los ocho mejores en campeonatos de España, 30 de ellos en posición de podio. Se trata de deportistas que han conseguido llevar el nombre de Sant Antoni a diferentes partes de España y del mundo, y ayer se les pudo rendir este homenaje con la presencia de sus familiares y amigos.

Además, el alcalde Marcos Serra y la concejala de Deportes, Maria Ribas, entregaron la distinción especial de este año a Lluis Marty Abellán por su labor de fomento del deporte a lo largo de las últimas décadas. «Lluis ha sido un gran promotor del ciclismo entre los jóvenes y ha sabido crear con su pasión una afición entre varias generaciones de ‘portmanyins’ por este deporte, fomentando siempre valores como el compañerismo, el esfuerzo y hábitos de vida saludable», destacó el primer edil.

Una vida dedicada al deporte

Hace 31 años, el galardonado abrió, junto con su mujer, un gimnasio en Sant Antoni y, en 2010, ante el éxito de las salidas en bicicleta que organizaba, creó el Club Esportiu Master Team. El mismo año también inició el proyecto de la escuela de ciclismo, que actualmente cuenta con 70 deportistas de entre 3 y 16 años. A raíz de este trabajo, en 2019 recibió la Distinció Xavier Bonnín Cortés de la Federació de Ciclismo de Balears y el Premi Portmany del Ayuntamiento de la localidad.

Al recoger su premio, Marty Abellán, visiblemente contento, destacó que lo más importante para él es «el vínculo que se crea entre los niños» de un mismo club. «Cuando se van haciendo mayores, algunos niños dejan la bicicleta o cambian de deporte, pero cuando pasan delante de la puerta del trabajo, siempre vienen y me dan abrazo porque se acuerdan de mí. Y a veces, aunque no les pille de camino, pasan por allí aposta para verme. Esto no tiene precio y para mí es una cosa increíble», confesó Marty Abellán, cuyas palabras provocaron aplausos espontáneos del público.

El premiado relató que fue un concejal de Deportes, Pepe González, quien le animó a crear la escuela, a raíz del éxito de sus salidas en bicicleta, en las que al principio participaban los hijos de sus amigos. Pero cada vez se sumaban más y más jóvenes. «Y en 2010 montamos el club para hacer eventos y carreras para los chavales», prosiguió.

A nivel internacional, destacaron los atletas Miguel Ángel Flores, José Serra y José Gutiérrez con posiciones de pódium en campeonatos mundiales, europeos y nacionales en categoría Master. También el primer puesto a nivel europeo de Alejandro Díaz, jugador de tenis mesa del CTT Portmany, y de Óscar Cervantes en el campeonato de Europa de Pesca Submarina, así como el segundo puesto en campeonato europeo del atleta José Vicente Gadea. Por su parte, el piloto Álex Prats también destacó en Europa con un cuarto puesto, además de obtener dos oros en competiciones nacionales.

A nivel nacional, destacaron once deportistas campeones en sus respectivas disciplinas, como el piloto Juan Carlos Palau en motos de agua, Eduard Verebcean en lucha, Ángel Sánchez en jabalina, Matías Bennaser y Víctor Moreno en atletismo, Yuline y Yaidel Gil en dobles de bádminton, Guillermo García en tiro con arco, Ilhan Velasco y Carla Marí en kayac y Héctor Pérez en raceboard.

«Esto te ayuda a seguir adelante»

Los premiados estuvieron representados por nueve equipos, destacando el Club Nàutic Sant Antoni con 23 galardonados entre las secciones de kayak, vela y piragüismo, seguido por el Club Atletismo Sa Raval (13), Club Es Cubells (5), Club Bádminton Portmany (5), Motoclub Formentera e Ibiza (4), Samyd (3), CTT Portmany (1), CAS S’Embarcador (1) y Club Lluita Sant Antoni (1).

El tenista Alejandro Díaz, en declaraciones para Diario de Ibiza, celebró el reconocimiento y señaló que este año ha supuesto «un salto» para él: «Estoy muy contento por todo lo que he conseguido. Que te reconozcan como deportista te ayuda a continuar hacia adelante», añadió. El joven está en un centro de alto rendimiento de Barcelona y pertenece al equipo paralímpico de la selección española de tenis de mesa: «Estoy en el número 45 del mundo y el objetivo más cercano que tenemos es el campeonato de Europa absoluto de este año; más adelante, el campeonato del mundo y las próximas paralimpiadas», que se celebrarán en 2028 en Los Ángeles y para las que ya se está preparando. Así, seguro que le quedan muchos más premios por delante.

«Siempre es bueno sentirse querido»

José Gutiérrez (Club Atletismo Sa Raval) agradeció esta gala de homenaje a «los deportistas que hemos estado un año entrenando y compitiendo llevando el nombre de Sant Antoni» a todas partes. «En nuestro caso, aparte de la península y las islas, hemos estado en Braga para participar en el campeonato de Europa, y en Tampere, Finlandia».

«Siempre es bueno sentirse querido y desde aquí agradezco al Ayuntamiento, que apoya a los deportistas cada año, y al Consell, que también suele ayudarnos. Es un placer recibir estos galardones de tu pueblo», añadió ayer Gutiérrez en conversación con este diario.

Sobre los retos futuros del club Sa Raval, Gutiérrez lo tiene claro: «Ahora mismo estamos como el primer equipo de Baleares Master en los campeonatos de aquí, estamos intentando entrar en el campeonato de España de verano, y llevaremos una buena representación a Torun, al campeonato del mundo en marzo. Intentaremos hacerlo lo mejor posible allí».

Durante su intervención en el escenario, la concejala de Deportes en la localidad, Maria Ribas, destacó que «es una suerte para los 'portmanyins' tener un municipio con tanto talento y unos deportistas que nos hacen sentir orgullosos con cada uno de sus éxitos». También puso en relieve el «trabajo clave» que ha realizado Lluis Marty Abellán para el desarrollo del fomento del deporte base en el municipio, acompañando a los jóvenes en su proceso de crecimiento personal y deportivo.