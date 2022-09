Bolo: «Esas ansias de querer meter gol nos están lastrando, estamos jugando muy nerviosos»

Jon Pérez Bolo no ocultó su decepción por la derrota y aseguró que su equipo se mostró «espeso y atascado» ante un Ibiza que no le concedió ocasiones hasta la recta final.

«No estamos teniendo acierto de cara a gol, tampoco tenemos mucha fluidez con balón, estamos espesos y atascados y nos está costando. Tuvimos alguna opción y no acertamos, ellos sí en la jugada del penalti. En esa jugada nos hicieron una buena contra tras un error nuestro, quisimos dividir cuando no tocaba y después han entrado muy fácil por ese perfil. No estamos encontrando el camino del gol y seguiremos trabajando para lograrlo».

«Esas ansias de querer meter gol nos están lastrando, estamos jugando muy precipitados y con muchos nervios. Nos ha faltado mucha tranquilidad y mucha profundidad, sobre todo en el primer tiempo», añadió en sala de prensa el entrenador del Real Oviedo.