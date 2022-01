Marc Tur pulveriza su marca personal: «Se reunían todas las condiciones»

Entre los ilustres participantes en la carrera organizada por el Club Atletismo Ibiza se encontraba el ibicenco Marc Tur, que hizo el recorrido en la modalidad de marcha logrando su mejor registro de siempre en la distancia de 10 kilómetros, aunque fuera de manera extraoficial. El atleta pitiuso saltó al estrellato el pasado verano cuando finalizó cuarto en los 50 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Tokio, perdiendo la medalla por un último desfallecimiento que encogió a toda la afición española.

El deportista de la Peña Deportiva aprovechó su estancia en la isla para examinar su buen momento de forma, y ocupó el puesto 80 de la general con un tiempo de 39:12 minutos. «Tenía mucha ilusión de venir a esta carrera, estoy muy contento de haber participado, siempre es un orgullo competir en casa», afirmó.

El isleño, que ahora cambia a la distancia de 35 kilómetros, se mostró muy contento con el registro puesto que representaría su mejor marca personal en la distancia. «Sí, sería marca personal. He estado entrenando muy bien y ahora como he cambiado de distancia hago entrenos más rápidos y aquí lo he demostrado. 39:11 es el tiempo que me he cogido yo, no es oficial, pero sería marca personal. Me he encontrado bien técnica y físicamente y estoy muy contento con el resultado», señaló radiante en línea de meta, donde remarcó las excelentes condiciones que reúne el circuito para llevar al máximo el ritmo de carrera.

«No sé los corredores cómo lo habrán notado, pero es la primera vez que compito en Platja d’en bossa y es un circuito rapidísimo, además no ha hecho nada de viento, ha hecho una muy buena temperatura y se han reunidos todas las condiciones para hacer marca personal», manifestó el internacional español.

Por último, Marc Tur detalló sus objetivos para este año: «Tengo el Campeonato del Mundo individual y por equipos y el Campeonato de Europa individual. Sobre todo al Mundial de julio en Oregón espero llegar en buenas condiciones. Cambio de distancia al 35, es algo nuevo pero creo que lo puedo hacer bien y espero estar luchando por las medallas, como en los Juegos».