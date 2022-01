«Es la tercera mejor carrera del país junto a Valencia y Laredo»

A pesar de no batir la plusmarca nacional, Adel Mechaal firmó un tiempo estratosférico que posiciona a la prueba ibicenca entre las mejores del país. De hecho, el vencedor aseguró en línea de meta que ya es «la tercera mejor carrera de España junto a Valencia y Laredo».

«En ningún lugar de España, excepto en Laredo y Valencia, ha corrido un español por debajo de 28 minutos. Esto quiere decir que el circuito es muy llano y rápido. Hay que pulir algunos detalles, pero puede ser una de las carreras referentes en toda España para que la gente que quiera batir su marca pueda venir a Ibiza a conseguirla. El clima es idóneo y el circuito es espectacular», manifestó el que fuera quinto clasificado en los 1.500 metros en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, disputados el pasado verano.

La sueca Lahti, encantada

Pero si la competición masculina fue una exhibición de Mechaal, entre las féminas destacó la sueca Sarah Maria Lahti, quinta en la general y primera mujer en cruzar la línea de meta. Lo hizo con un tiempo de 31:18 minutos, lo que significa el récord en su país a falta de ser homologado por la federación de atletismo de Suecia, explicó la propia corredora. «La carrera fue súper rápida. El tiempo y las condiciones fueron magníficas», comentó Lahti, quien también se mostró contenta por la marca conseguida en la isla. «Vine aquí a por el récord y estoy muy feliz», añadió una Lahti que declaró que era la primera vez que estaba en Ibiza.

Desde el primer momento, los favoritos marcaron la pauta en la carrera, con un Mechaal que estaba escoltado por Carlos Mayo, Toni Abadía y José Antonio `Chiqui’ Pérez. Entre ellos, un invitado como Berihun Yerga, atleta de Etiopía.

Malestar con Yerga

De haber tenido más colaboración del africano, quizás habría caído el deseado récord de España. Mechaal y Mayo acabaron muy enfadados con la actitud de Yerga una vez cruzada la línea de meta, pero luego el ganador restó importancia a la táctica empleada por el africano.

«Hemos pedido al atleta etíope si nos podía ayudar un poquito, pero le interesaba la victoria y no correr rápido. Al final, los últimos cuatro o cinco kilómetros he tenido que hacer todo el trabajo yo. Evidentemente, ha sido completamente lícito lo que él ha hecho. Cada uno tiene su estrategia de carrera y la desarrolla de la manera que lo cree oportuno. Pero queríamos que esta fiesta de Ibiza, en un circuito espectacular, por qué no cerrarla con un récord de España. Cuando llegas a meta y ves que te quedas a escasos dos segundos recriminas, pero sin ningún derecho a recriminar por qué no te ha ayudado un poquito más», manifestó un Mechaal que confía en regresar el año que viene.