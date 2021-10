Tilves exige la máxima concentración para la visita al recién ascendido Esplugues

La UD Ibiza-HC Ibiza examina su regularidad en la División de Honor Plata frente a un recién ascendido como el Finestrelles Esplugues, una escuadra muy combatida y firme en sus cimientos que arrancó la temporada con una ajustada derrota frente a uno de los candidatos al ascenso como el Puerto Sagunto valenciano (23-21). El conjunto catalán es para Eugenio Tilves, preparador de los ibicencos, «un recién ascendido con mucha ilusión y ganas» que le pondrá «muy difíciles» las cosas al combinado naranja y celeste, que el pasado fin de semana debutó con una importante victoria en sa Blanca Dona contra el Cajasur Córdoba por 25-24.

«El Esplugues viene de casi dar la sorpresa en Sagunto contra uno de los favoritos y eso nos dice que va a ser complicadísmo, y más en su casa. Tendremos que estar muy serios y concentrados, sobre todo a nivel defensivo porque juegan muy bien, con mucho ritmo y continuidad», señaló Tilves antes de remarcar que «llevan muchos años juntos», algo crucial en un debutante. «Tenemos que estar muy concentrados y no tener pérdidas en ataque para no darles contraataques, que es otro de sus fuertes», agregó el técnico gallego, que sólo presenta la baja confirmada de Ángel Rodríguez. «Si no tenemos errores intentaremos sacar algo, a ver cómo llegan los lesionados en primera línea, que es algo que nos lastra en las rotaciones. Pero no hay excusas, intentaremos competir», subrayó el preparador de los ibicencos, que pretenden mantener su buen inicio liguero para reforzar la confianza y consolidarse entre los mejores de la categoría.