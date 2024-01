Teresa Galí-Izard, reina del paisatge

Una dona capaç de transformar els espais verds. Aquesta és Teresa Galí-Izard, la primera protagonista del calendari de 2024 ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES), que enguany està dedicat a les arquitectes i enginyeres civils. En concret, el mes de gener es centra en les paisatgistes, com Galí-Izard, nascuda a Barcelona l’any 1968.

A més de paisatgista, la catalana és agrònoma i professora d’arquitectura del paisatge. Va estudiar Enginyeria Agrícola i després va fer un posgrau en Arquitectura del Paisatge a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Teresa Galí-Izard Época: 1968 País: Espanya L’any 2004 la paisatgista va guanyar el Premi Europeu de l’Espai Públic pel projecte de restauració de l’abocador de la Vall d’en Joan, a Barcelona.

A més de dicar-se a la docència (professora d’Arquitectura del Paisatge i directora del programa del màster en Ciències de l’Arquitectura a l’ETH de Zúrich) té la seua pròpia empresa: Arquitectura Agronomia, a Barcelona.

Obra seua són alguns projectes destacables com els parcs barcelonins TMB, el del Litoral Sudoest, la nova urbanització del Passeig de Sant Joan i la restauració de l’abocador de la Vall d’en Joan. Precisament per aquest projecte va guanyar el Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà l’any 2004. Altres obres seues han quedat finalistes a altres guardons. És el cas del projecte per a l’espai públic de la plaça de les Glòries a Barcelona, el parc de Valdebebas a Madrid o el València Parc Central a la capital del Túria.

Ha escrit el llibre ‘Los mismos paisajes. Ideas e interpretaciones’ (Gustavo Gili, 2005) i coeditat amb Daniela Colafranceschi de Jacques Simon ‘Los otros paisajes. Ideas y reflexiones sobre el territorio’ (Gustavo Gili, 2012).