Concierto sobre el amor para cerrar el fin de semana en Ibiza

Entre la popular arieta clásica ‘Caro mio ben’, de Giuseppe Giordani y el tango ‘El día que me quieras’, de Carlos Gardel, hay todo un viaje por las emociones que despierta el amor, un recorrido que harán este domingo, 3 de marzo, a las 19 horas en Can Ventosa, el pianista Adolfo Villalonga y el chelista Carlos Vesperinas, que han titulado ‘Servido con amor’. El proyecto nace del propio Villalonga, autor de los arreglos de los temas, e incluye no solo el amor romántico, el amor de pareja, sino el amor paternofilial, la amistad o el amor por los animales, todas las clases de amor.

El programa incluye temas sobre todo de final del siglo XX, con varias piezas de jazz de Gershwin o Cole Porter o la intensa ‘Love is a many-splendored thing’ que popularizó Andy Williams, o el ‘Love me tender’ de Elvis Presley, o la archiconocida ‘Love Story’ de la película del mismo nombre, compuesta por Francis Lai.

Se trata de un concierto casi en formato íntimo, con los músicos tocando en penumbra mientras se reproducen imágenes y vídeos relacionados con el amor en la pantalla, en una «simbiosis auditiva y visual», según el programa.