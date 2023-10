‘Swiftogeddon’: la fiesta en honor a Taylor Swift que causa furor en el Reino Unido

Faltan poco más de 30 minutos para que el teatro Troxy de Londres abra sus puertas y varias decenas de personas ya están esperando en la cola. Shanna Curtis, una joven de 18 años, ha sido una de las primeras en llegar junto a dos amigos. “Nos enteramos de que hacían esta fiesta a través de Tiktok y no tardamos ni un minuto en comprar las entradas”, explica. La fiesta a la que hace referencia es el ‘Swiftogeddon’, un evento que se celebra en decenas de ciudades del Reino Unido, en el que únicamente suenan canciones de Taylor Swift y que está causando furor entre los seguidores de la artista.

Unos metros más allá, un grupo de amigas lanzan un grito de emoción cuando ven el tatuaje que su amigo se acaba de hacer en el brazo con las palabras “don’t blame me for what you made me do” (no me culpes por lo que me has hecho hacer), en honor a la canción ‘Don’t blame Me’ de la artista. A Ellie, una de las chicas del grupo, se le ilumina la cara cuando habla de Swift. “Soy fan suya desde que lanzó su primer álbum. En ese momento me encantó, tenía más o menos mi edad y decidí que iba a ser mi hermana mayor”. A su lado, Charlotte, añade: “Tiene una canción para cada situación por la que pasas en la vida, te sientes muy identificado con lo que dice”.

En el interior todo está preparado para cinco horas de música sin interrupción. Los dos DJ’s encargados de animar la fiesta ya han empezado a pinchar los primeros temas en una amplia mesa con una pantalla en la que se puede leer ‘Swiftogeddon’, con letras blancas y rojas. Detrás de ellos, un enorme proyector reproduce los videoclips más populares de la artista. Para empezar a calentar el ambiente, los DJ’s han optado por algunas canciones lentas, como ‘Glitch’ o ‘The Moment I Knew’, aunque a medida que va avanzando la noche la música se va animando hasta alcanzar la euforia colectiva con ‘Look What You Made Me Do’ o ‘Anti-Hero’.

Fenómeno mundial

El fenómeno ‘swiftie’, como se conoce a los seguidores de Taylor Swift, apenas tiene precedentes. Su gira “Eras Tour” está siendo una de las más taquilleras de la historia, con unos ingresos estimados por encima de los 1.000 millones de dólares, mientras que algunos analistas apuntan a que el documental sobre la gira, que se lanzará el 13 de octubre, podría recaudar cerca de 120 millones de dólares solo en el primer fin de semana. El precio de las entradas de reventa en sus conciertos en Estados Unidos han superado los 1.000 dólares, algo que ha hecho que eventos como el ‘Swiftogeddon’ se presenten como una buena alternativa para los que no puedan permitirse ver a su artista favorita en directo.

El promotor del evento, Dave Fawbert, explica que llevaba tiempo buscando el artista perfecto para organizar fiestas dedicadas exclusivamente a su música. “Un día escuché ‘Style’ a todo volumen en un club y se me encendió una bombilla en la cabeza”, relata. En agosto de 2019, Fawbert alquiló un local en el barrio de Hackney de Londres para organizar el primer ‘Swiftogeddon’. “Pensé que valía la pena intentarlo y que, aunque fuera un fracaso, al menos lo habría disfrutado yo mismo. Durante el primer mes no vendí ni una entrada, pero de repente vendí 30 o 40. Se fue corriendo la voz y al final se agotaron todas”, asegura.

Desde entonces ya ha organizado más de 250 fiestas y tiene otras 79 programadas para los próximos meses por ciudades como Manchester, Birmingham o Edimburgo. “Nunca esperé que alcanzara el éxito que ha alcanzado, pero al mismo tiempo tiene todo el sentido del mundo: es la mejor compositora de nuestra generación”.