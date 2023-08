'1964. Los ojos de la tormenta', el llibru que recueye les fsemeyes inédites roblaes por Paul McCartney, llega a les llibreríes nuna edición esclusiva de Liburuak en castellán. Les semeyes integren l'amuesa qu'anguaño acueye la londinense National Portrait Gallery de Londres.

La edición recueye les cerca de 275 semeyes que'l miembru de The Beatles realizó, ente payares de 1963 y febreru de 1964, mientres la xira mundial per Francia, pero sobremanera per Estaos Xuníos, y qu'alzó a la banda a estatus de fenómenu global, certificando la nacencia de la 'beatlemanía'.

Les imaxénes tomaes por McCartney recueyen momentos íntimos de los integrantes de la banda, y ufierten una mirada sobre l'ambiente, la personalidá y la forma en como los músicos percibíen el fenómenu que diba creciendo al so alredor, ya inclúin semeyes íntimes de los sos compañeros John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y el so manager Brian Epstein, metanes momentos de concentración, de relaxación y, tamién, d'allegría.

El mesmu exbeatle, que recuperó en 2020 los negativos del so archivu personal, la mayoría inéditos y nunca pasaos a papel, encargóse de la selección definitiva tanto pa la esposición como pal llibru. Amás, este vien acompañáu poles sos reflexones, que suponen tamién un viaxe personal contra aquel mozu qu'empezaba a entender cómo taben revolucionando non solo la música, sinón tamién, en cierta forma, el mundu. Una introducción de la historiadora estadounidense Jill Lapore completa la reconstrucción d'un auténticu fenómenu.