«En Territori Ibiza buscamos acortar distancias y perder el miedo a las artes vivas»

«Aunque sea difícil organizar un festival al final de la temporada de verano, quizás en el lugar más complicado del Estado en cuanto a logística y precios, hemos conseguido consolidarnos». Así empezó hoy su intervención la directora de Territori Ibiza, Isa Sanz, durante la presentación de la cuarta edición, en la que estuvo arropada por las instituciones y una de las entidades privadas que han contribuido a hacer posible que este ambicioso y arriesgado proyecto se mantenga vivo un año más: el Consell de Ibiza; los ayuntamientos de Vila, Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Josep; y OD Group. También colaboran, entre otros, Gráficas Pitiusas y el Ayuntamiento de Sant Joan, que ayer no pudo estar presente en el acto.

A pesar de las dificultades mencionadas por Sanz, la realidad es que Territori se va afianzando como una de las propuestas más llamativas en el calendario cultural del mes de septiembre, como apuntaron también en sus alocuciones los directores insulares de Cultura y Patrimonio, Miquel Costa, y de Turismo, Juan Miguel Costa.

«Raíz y vanguardia» son dos palabras que definen bien este festival «ecléctico y comprometido con Ibiza, sus gentes, su naturaleza, su tejido cultural, su patrimonio y su identidad local», afirmó su promotora. «En Territori buscamos acortar distancias y perder el miedo a las artes vivas», añadió tras señalar que en este evento, en el que además de la creación artística se promueve el pensamiento, «la participación del público es esencial».

El programa no está cerrado del todo, pero la curadora del festival ya adelantó algunos de los nombres más destacados del cartel de esta cuarta edición, que se llevará a cabo entre el 15 y el 24 de septiembre en Ibiza, Sant Josep, Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Joan. Entre los fichajes más potentes, están dos artistas pioneros en el arte performativo, Roi Vaara y Nieves Correa. Ella, que es una de las primeras mujeres performers del territorio español (empezó su carrera en esta disciplina a finales de los años 80), participará en la jornada profesional del festival junto al gestor cultural Jaume Reus y Rosa Pérez, periodista cultural, dj y presentadora del programa ‘Fluido Rosa’ en RNE. Durante el encuentro, presentado por la historiadora del arte Marta Mantecón, se debatirán «algunos interrogantes relacionados con la situación de las artes vivas en el presente».

Por su parte, Vaara, que este año ha sido nombrado Académico de las Artes en Finlandia, será el encargado de las mentorías para artistas de Balears y ofrecerá una conferencia, ‘I did it my way’ (‘Lo hice a mi manera’), en la que hará una retrospectiva y mostrará una selección de vídeos y documentación de su obra desde finales de los años 70. Asimismo, será el protagonista de una acción itinerante, de la que todavía no se han desvelado detalles, que requerirá de la participación del público. No será la única de las acciones performativas en la que los asistentes tendrán un papel destacado, según avanzó Sanz.

Un cartel con artista payasa

Dentro de la programación de performances que se llevarán a cabo en espacios naturales, la directora de Territori citó dos piezas que han creado específicamente para Ibiza Flávio Rodrigues, por un lado, y, por otro, conjuntamente Marina Barsy Janer e Isil Sol Vil. El público también podrá disfrutar de otras acciones performativas en plena naturaleza, en espacios urbanos y en galerías de la isla.

Del cartel de artistas internacionales y nacionales confirmados, Isa Sanz citó, además, a Sarah Trouche y a Juan Alemán. Asimismo, destacó, como novedad, que «ésta es la primera edición en la que se invita a participar a una artista clown o payasa como a ella le gusta definirse, Alicia Maravillas», a la que se le ha propuesto crear una pieza de investigación y acercamiento al arte performativo con el apoyo de Alemán, artista y directo de la Juan Gallery de Madrid.

Dentro del apartado de programación está incluida la sección Open Call Balear, que este año está dedicada al Mediterráneo. De las 23 propuestas presentadas esta edición, se han seleccionado las de tres creadores de Ibiza, Joanna Hruby, David Novell y Dihue Miguens; y una de Formentera, Mariana Mazzarino; además de las de Alejandro Fuster, de Mallorca, y Kaori Ishihara, de Menorca. Sus proyectos reflexionan, entre otras cosas, «sobre el turismo masivo, el concepto de ilegalidad de las personas migrantes, la importancia de la posidonia o la salinización de los pozos».

Área de formación

El eje didáctico tiene su peso en esta cuarta edición de Territori Ibiza. Antes del inicio del festival, los días 13 y 14 de septiembre, la historiadora del arte y redactora del programa ‘Metrópolis’ de TVE, Susana Blas, ofrecerá una charla sobre performance, tecnología y espiritualidad.

Marina Barsy Janer e Isil Sol Vil ofrecerán el taller ‘Poéticas del subsuelo’. Todavía está abierto el plazo de inscripción para apuntarse. Por ahora ya hay confirmada la asistencia de artistas nacionales de Ibiza, Cataluña y Galicia, e internacionales, de Holanda y Ucrania. Sanz explicó que se realizará una muestra abierta al público con los resultados de esta actividad.

Por otra parte, repitiendo la experiencia del año pasado, que tuvo muy buena acogida, en la Escola d’Art d’Eivissa se celebrará un encuentro entre su alumnado y artistas de Territori. La directora de este centro educativo, Marian Ferrer, asistió esta mañana al acto de presentación de la cuarta edición.

La programación al detalle del festival internacional de arte performativo de Ibiza se podrá consultar en catalán, castellano e inglés a partir del 20 de agosto en la web territorifestival.com. Además, señaló Isa Sanz, está previsto repartir 10.000 programas de mano en numerosos puntos de la isla y en las sedes de las entidades y empresas colaboradoras.