El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, viajó este miércoles hasta Mallorca para participar en uno de los primeros actos electorales del PSIB-PSOE. El dirigente catalán ofreció un discurso reivindicativo aunque con tintes cómicos constantes en el que se acordó del primer discurso de Fracina Armengol en el Consolat de Mar, justo cuando acababa de ganar las elecciones y ascendía por primera vez a la presidencia del Govern: "Es una mujer de izquierdas que se puso al servicio de su pueblo, había pasión y vibración".

Contó que, después de su breve paso por el ministerio de Política Territorial y Función Pública, le concedieron una segunda oportunidad en Cultura y Deportes, aunque al recibir la noticia el vértigo se apoderó de él por la responsabilidad del cargo: "He tenido que esforzarme mucho para estar a la altura de las expectativas de Jorge Semprún, Carmen Alborch o Javier Solana".

El líder del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), uno de los dirigentes socialistas más importantes, enfatiza que "quiero que los creadores puedan vivir de su vocación y su trabajo, que no hagan nada por amor al arte" y, por tanto, reivindica que los creadores deben tener un reconocimiento económico. Todo ello antes de cargar contra los que "quieren enfrentarnos" por temas de lengua: "Hay que tirarlos a la papelera de la historia".

Por su parte la candidata al Govern, Francina Armengol, aseguró que Baleares es "una tierra de cultura" que debe seguir invirtiendo en este sector para "tener presente y futuro", aunque reconoció que la pandemia ha cambiado muchas cosas tanto individual como colectivamente. Además, criticó a los anteriores gobiernos del Partido Popular por haber "recortado de forma drástica" la cultura. En este sentido, agradeció a todo el sector "no haber tirado la toalla" durante los peores años de la crisis y se comprometió a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, además de garantizar una financiación adecuada y estable para el sector cultural: "Para tener buena cultura es fundamental que los trabajadores y empresas tengan unas buenas condiciones, hay que buscar la estabilidad del sector porque después de estos ocho años conocemos la Administracion, lo que funciona y lo que no". También recordó que, pese a que cada isla tiene una identidad propia, el objetivo es "hacer país conjuntamente" y ensalzó IB3 como herramienta perfecta para este cometido y para defender el catalán "que nos hace únicos". "Baleares no solo tenemos que estar a nivel internacional porque somos los mejores en turismo, sino también en cultura", añadió.

La candidata al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, sacó pecho de que "en la pandemia y la crisis no hemos reducido el presupuesto cultural" -criticó al PP porque "es lo primero que recortan"- y anunció más ayudas a los municipios para potenciar todas las actividades. Aunque también se acordó del binomio entre cultura y turismo: "Mallorca es un plató de cine en sí mismo por lo preciosa que es y tenemos que fomentar la atracción de rodajes".

Por último el aspirante a la alcaldía de Palma, José Hila, aseguró que la cultura es "importante para que los ciudadanos encuentren un sentido al mundo" y destacó la necesidad de que llegue a todos los barrios de la ciudad para que no se ubique únicamente en el centro de Ciutat. Para ello, prometió un mayor presupuesto -en la misma línea que sus dos compañeras de partido- y mejores posibilidades para los creadores porque "sin el dinero es muy complicado". Así, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que vuelvan a dar su confianza a los socialistas para estar al frente de las tres instituciones principales (Govern, Consell y Palma).

Vínculos con el PSC

La gran sintonía mostrada ayer por Iceta y Armengol es fruto de una relación estrecha y de confianza. El líder del PSC ha visitado en varias ocasiones las islas y existe un vínculo especial entre su partido y el PSIB de Armengol. Aunque los dos están asociados al PSOE, ambos han construido formaciones autonómicas con autonomía propia y cierta capacidad de decisión. La portavoz del PSOE en el Senado y dirigente catalana, Eva Granados, ya explicaba hace unos meses a este diario que Armengol "es muy cercana al PSC en muchas cosas, me recuerda mucho a las democracias escandinavas, donde hay un proyecto de país y de territorio donde todas las fuerzas activas empujan hacia la misma dirección".