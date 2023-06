A Dalt Vila, fa ja unes setmanes, es va celebrar una de les festes més esperades del principi de la temporada: l’Eivissa Medieval. Ja des de fa uns anys veig que aquest esdeveniment va en decadència, ja que recordo que abans es feien espectacles molt més interessants i amens (al meu entendre) com per exemple justes, combats a peu amb espasa en mà, acrobàcies... que de veritat li donen un ambient al barri antic i que, els darrers anys, no he tornat a veure. Ara, simplement, veig mercats ambulants que venen productes a preu d’or i moltíssima gent que no pot ni caminar. Jo penso que haurien de donar-li una mica més d’importància a un esdeveniment que ja és una tradició per a l’illa, sobretot de cara a tots aquells que hi anam tots els anys a visitar el medieval, ja que cada vegada avorreix més.