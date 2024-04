El IES Algarb, amb el Nàutic

Des de l’IES Algarb ens volem sumar a la crida de ‘Salvem Es Club’. Des de fa molts anys, el Club Nàutic d’Eivissa ha acollit i col·laborat en la formació al nostre alumnat en pràctiques per poder acabar els seus estudis de Formació Professional de la Família d’Activitats Fisicoesportives. Sempre ens han donat suport, un suport imprescindible pel futur dels nostres joves en la seva inserció laboral. L’equip humà comprensiu, empàtic i desinteressat ha donat en tot moment una col·laboració i ensenyaments idonis per formar futurs professionals a la nostra illa. Per això ens sumem al suport a aquesta institució que és un lloc de trobada per practicar esports nàutics, amb un alt caire humà i social, i que ens vincula a la nostra terra i les seves tradicions. Vicent Canals i en Sebas, entre altres de l’equip, sempre amb un somriure i oferint tot el que tenen a l’abast, no té preu. Sabem que hi ha mil motius més per valorar aquest lloc tant nostre, en aquest enclau privilegiat, per això us mostrem tot el nostre suport per la vostra continuïtat.