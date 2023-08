En memòria d’Eulalia Ramón Sentí, usuària d’aquest centre des de fa aproximadament 11 anys, els seus familiars volem mostrar el nostre agraïment a tot el personal de la residència, tant al personal actual com al personal que va treballar-hi durant el període de l’estada d’Eulalia. La seva professionalitat, carisma i el seu bon tracte van fer que ella els considerés com a família i que anomenés Can Blai com a ‘casa seva’.

També volem agrair el suport i companyia que ens van donar tant a Eulalia com a la família durant les setmanes d’ingrés hospitalari amb nombroses visites de moltíssimes persones treballadores i ex-treballadores de la residència mentre ella estava ingressada. Sense oblidar-nos de cadascuna d’aquestes persones, mai podrem deixar d’agrair a Ana Méndez, treballadora social del centre, la seva feina i la seva manera de facilitar-nos sempre les coses.