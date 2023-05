Uns tres-cents metres al sud de la plaça del poble de Jesús s’inicia l’antic camí de l’Horta. Es tracta d’un dels comptats exemples de camins tradicionals que encara es conserven al pla de Vila. Podeu caminar, allunyats dels cotxes, per la seva calçada de terra, entre parets de pedra i casaments pagesos, en un entorn rural. Per completar la postal idíl·lica, just baix del pontet de marès que salva la séquia Llavanera, us espera una sorpresa imprevista: una bassa d’aigua pestilent.

Avui ja fa un mes que hi és. Es tracta de l’enèsim episodi dels abocaments d’aigües residuals a aquest torrent públic que han tingut lloc durant els darrers anys. Els vessaments, que provenen d’una canalització municipal, contaminen l’aqüífer subterrani i per tant els pous dels vesins de Jesús, que pateixen uns indicadors de bacteris fecals alarmants. A més, quan plou l’aigua bruta també arriba a la zona humida protegida de ses Feixes de Talamanca. Aquests fets són sobradament coneguts per l’ajuntament de Santa Eulària des Riu, l’Ibanat i el Seprona. Em pregunto per què no actuen. Suposo que hi deu haver assumptes molt més importants que garantir la qualitat i la seguretat de l’aigua que consumim centenars de famílies de Jesús per regar els horts, dutxar-nos, rentar la roba i la vaixella, cuinar o fins i tot per beure.