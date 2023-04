Quería expresar mi decepción y mi enfado contra los taxis de Ibiza. Soy padre de tres niños y hemos tenido la suerte de pasar la Semana Santa en Ibiza. Pero al llegar al aeropuerto de la isla, no había ningún taxi de siete plazas.

Éramos cinco con mi mujer y no hemos tenido otra posibilidad que la de coger dos taxis, ya que tampoco hay autobuses para ir hasta Sant Josep desde el aeropuerto. Nos hubiera salido más barato alquilar un coche.

He leído con interés la voluntad de las autoridades de limitar el número de coches en circulación. Pero si no se ofrecen soluciones alternativas, como taxis grandes o transporte público, es imposible no alquilar coches.