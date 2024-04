Unos 300 extranjeros lograron la ‘golden visa’ en Baleares en 2023

Las ‘golden visa’ concedidas en Balears a extranjeros por la adquisición de inmuebles por un valor que supere el medio millón de euros ascienden a unas 300 anuales, según la estimación de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI). Su presidente, Hans Lenz, subraya que esa cifra supone alrededor del 2% de las operaciones de compraventa de viviendas que se produjeron durante el pasado año en las islas, un porcentaje que en su opinión refleja que la existencia de estos visados, que el Gobierno central pretende suprimir, nada tienen que ver con los problemas para acceder a una residencia que tienen los baleares.

Lenz señala que los principales beneficiarios de las ‘golden visa’ en el archipiélago son los británicos desde que abandonaron la Unión Europea, a los que se suman un pequeño grupo de americanos. Pero a diferencia de lo que sucede en otros puntos del país, el peso de chinos y rusos es en las islas prácticamente nulo. En el caso de los chinos de alto poder adquisitivo, pone de relieve que Balears no es un destino atractivo para ellos a la hora de realizar inversiones inmobiliarias debido a que no se sienten atraídos por el ‘sol y playa’. «Mallorca les pilla muy lejos y aunque muchos saben quien es Rafa Nadal, no son capaces de poner a la isla en un mapa», apunta el presidente de ABINI.

Pero además, afirma que «España nunca ha sido competitiva en esta materia», frente a las superiores facilidades para conseguir un visado de otros puntos de Europa como los que existieron en Portugal o Malta, de ahí que el impacto de la eliminación de las ‘golden visa’ vaya a ser muy escaso en opinión de esta patronal.

Hans Lenz, presidente de ABINI / B.RAMON

Datos estatales

Según los datos aportados por el ministerio de Vivienda, en el conjunto de España se concedieron 981 en 2019, 632 en 2020, 997 en 2021, 2.017 en 2022, 3.273 en 2023, y 342 durante el primer mes de 2024. Las mayores inversiones relacionadas a esta materia se han dado en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Balears y Valencia, que concentran en 90% de las autorizaciones conseguidas.

El escaso peso que estos visados tienen en las operaciones de compraventa de inmuebles es lo que hace que Hans Lenz exprese su indignación ante el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya vinculado estas autorizaciones a las dificultades para acceder a una vivienda en zonas como el archipiélago. Además, recuerda que se consiguen con una inversión mínima de medio millón de euros, lo que queda fuera del alcance del poder adquisitivo de la mayoría de los residentes en el archipiélago, por lo que no se produce una competencia entre ambos colectivos a la hora de acceder a una residencia.

"Cortina de humo"

Desde ABINI se califica de «cortina de humo» por parte del Ejecutivo estatal el anuncio de que se van a suprimir las ‘golden visa’ para paliar el problema residencial que se vive en lugares como el archipiélago. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, insistió ayer en que con esta medida que ahora se pone en marcha se «dará oportunidades a quienes tienen problemas para acceder a una vivienda en lugares concretos, con tensión de precios y falta de oferta residencial», añadiendo que «damos el primer paso para ofrecer una respuesta excepcional a un problema excepcional», con el fin de rebajar los niveles de «especulación».

Estos argumentos son radicalmente rechazados por Lenz, alegando que «desde ABINI preferiríamos que el presidente Sánchez anunciara medidas para paliar la falta de viviendas que tenemos en nuestra tierra, cuáles son los planes que tiene para que en Balears se construya más vivienda asequible, qué hay de toda mesa obra pública que nos ha prometido».

En este aspecto, desde esta asociación se recuerda que durante la campaña de las pasadas elecciones autonómicas, Pedro Sánchez «anunció 120 viviendas que nunca llegaron a concretarse».

24 millones de euros

En relación a este punto, el ministerio de Vivienda comunicó que en el Consejo de Ministros celebrado ayer se había aprobado la distribución de 24,6 millones de euros en Balears para la construcción de 752 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

El total de la inversión a repartir en el conjunto del país en esta materia se cifra en 994 millones de euros.

