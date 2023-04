Las cosas que hay que hacer en casa nunca se acaban, parece mentira pero siempre hay algo que hacer. La limpieza nos quita tiempo y esfuerzo, por eso siempre es muy importante conocer algunos trucos para poder hacer lo que tenemos que hacer en poco tiempo y sin esfuerzo. Entre los compromisos, el trabajo y la familia, no siempre conseguimos conciliarlo todo y la limpieza de la casa pasa a un segundo plano. Afortunadamente, existen muchos trucos para hacernos la vida más fácil y sencilla. Por eso hoy quiero contarte una forma estupenda de descongelar el congelador en apenas unos minutos, unos pocos movimientos y podrás limpiarlo a la perfección.

No todo el mundo lo sabe, pero descongelar el congelador es muy importante porque se puede formar mucho hielo dentro de los cajones. Si no limpias y descongelas el congelador de vez en cuando, corres el riesgo de que el hielo aumente y el congelador deje de funcionar tan bien como antes. Así, el frigorífico gasta más energía para mantener la temperatura que has programado (descubre también cómo limitar su consumo) y, entre otras cosas, si se acumula hielo, siempre habrá menos espacio en el congelador. Además, descongelarlo también te permite limpiarlo de suciedad y restos de comida que pueden provocar malos olores. Por eso, un mantenimiento adecuado de tu congelador es siempre muy importante.

Si no tienes tiempo y la limpieza del congelador te preocupa mucho, utiliza unos sencillos trucos. En primer lugar, vacía el congelador de comida. Ten en cuenta que los alimentos pueden descongelarse, por lo que te recomiendo que los guardes en una nevera que los mantenga a temperatura, o que consumas los alimentos del congelador en los días previos a la limpieza. Una vez que hayas vaciado todo, tienes varios métodos que puedes utilizar. Evidentemente, apaga el congelador y desenchúfalo por si acaso. Ahora sólo queda elegir qué método utilizar. Por ejemplo, puedes llenar las ollas con agua hirviendo y dejarlas en el congelador unos minutos. El calor y el vapor acelerarán la fusión del hielo, lo que te facilitará las cosas. Acuérdate de poner unos trapos viejos debajo del congelador para recoger el agua que gotee. Una vez que el hielo se haya ablandado, podrás retirarlo con una rasqueta de plástico especial y despegar bloques enteros sin problemas. Asegúrate de utilizar una herramienta especial para retirar el hielo de las paredes porque, de lo contrario, corres el riesgo de arañarlas o romperlas y estropearlas.

Otro truco es mojar un paño con agua hirviendo y limpiar con él las paredes del congelador. Eso sí, ten cuidado de no quemarte, así que mejor ponte guantes. De nuevo, bastarán unos segundos para que el hielo se derrita un poco. Rasca el hielo con la rasqueta de plástico y desaparecerá en un santiamén. Una vez eliminado todo el hielo, haz una mezcla con vinagre y jabón de Marsella. Mezcla y moja un paño en la solución. Escurre el paño y limpia bien todo el congelador. Retira también los cajones y lávalos con la misma mezcla. A continuación, acláralos y sécalos con un paño limpio. En este punto, descubre también la mezcla para limpiar el frigorífico.

Sólo tienes que volver a colocar los cajones en su sitio, enchufar y volver a encender el congelador. Asegúrate de que no está mojado antes de enchufarlo. Seca también bien el suelo. Por último, vuelve a colocar los productos en el congelador y ¡listo!