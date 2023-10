El baño es el rincón más sucio de la casa junto a la cocina. Se trata de una estancia que tiende a ensuciarse muy fácilmente debido a las tareas que vienen a desempeñarse aquí. Tanto el inodoro como el lavabo son un nido de bacterias y necesitan de una limpieza constante para que cumplan su función a la perfección.

Espacios impolutos

Sea cual sea la superficie que quieras dejar impoluta, lo suyo es que encuentres lo métodos más efectivos para la limpieza y que además no te dejes ni un solo rincón. En el caso de la ducha, por ejemplo, conviene que no te olvides de ninguna superficie, ya que se trata de un lugar con muchos rincones de los que no olvidarse.

Para dejarla impoluta deberás recorrer desde la mampara a los desagües. Los consejos son múltiples y la realidad es que cada zona tendrás que limpiarla de una manera determinada, ya que de nada sirve utilizar el mismo método o los materiales y productos para limpiar todas las superficies.

Una manopla para todo

El mercado cuenta con múltiples opciones que se adaptan a las necesidades de cualquier usuario según lo que ellos buscan. Si bien no es recomendable usar, por ejemplo, una misma bayeta para todas las estancias, sí que puedes compartir una serie de productos que vengan a cumplir con la misma función.

Uno de los materiales más famosos hoy en día para limpiar es a microfibra. Se trata de una solución que, además de ser más responsable con el medio ambiente gracias a su duración, se convierte en un material perfecto para atrapar el polvo y eliminar estas motas atrapadas.

Esta sencilla manopla que podrás encontrar en Ikea cuenta precisamente con esta ventaja. Pepprig es una almohadilla de microfibra para la limpieza que está contemplada para limpiar cualquier rincón del cuarto de baño. Su material de microfibra te ayudará a no rayar las superficies más delicadas y las dejará más brillantes. Además, está concebida tanto par sujetarla con la mano como para montarla en el cabezal del cepillo.

Tal y como indica la descripción en la página web, es "ideal para limpiar cristales, espejos y otras superficies lisas y brillantes sin dañarlas". El precio de este sencillo recambio es de 1,49 euros, aunque también puedes encontrar el juego de limpieza completo por 19 euros. Este paquete incluye el mango telescópico al que podrás aplicar todos los cabezales según lo que quieras limpiar y a los rincones a los que quieras llegar.

Precisamente para llegar a cualquier rincón cuenta con un mango regulable que se puede ajustar entre los 76 y 128 centímetros. Además, "los paños son de microfibra, un material que limpia eficazmente y elimina las manchas difíciles incluso sin detergente". El paquete cuenta con, además del mango telescópico, un limpiador de cristales, un cepillo, cabezales para la mopa y un limpiador plano para acceder a los rincones más difíciles.