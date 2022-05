Los wraps son uno de los aperitivos de moda. Su versatilidad para hacer platos con verduras, carnes o incluso pescados, le han convertido en uno de los preferidos de los "foodies". Si bien, aunque parece muy sencillo hacer un rollo con el pan de tortita, no es tan sencillo como parece. Con esta sencilla técnica lograrás hacerlo a la primera.

Lo que hay que hacer para conseguir esto es seguir los siguientes pasos. Lo primero que debemos hacer es calentar las tortillas en el microondas durante 20 segundos.

A continuación colocamos en el centro los ingredientes. Una vez tenemos todo en la tortilla, doblamos hacia adentro dos partes de la tortita, pero sin llegar al centro. Luego, con los pulgares, empujamos la parte contraria hasta ir enrollando. Cuando estamos llegando casi al final, hacemos presión para que los pliegues cierren como un sobre. Luego calentamos o ponemos sobre una plancha para que selle por completo.

Las cinco recetas más famosas de la cocina mundial

En el mundo hay muchos tipos diferentes de comida. Cada país, cada región y cada zona tiene sus platos típicos, pero siempre hay uno que consigue destacar por encima del resto. Es aquel que todo turista o visitante quiere paladear y disfrutar.

En la mayoría de los casos se trata de recetas sencillas, fáciles de preparar y muy sabrosas. A continuación te mostramos cómo elaborar cinco de los platos más famosos del mundo que no debes dejar de probar.

Paella (España)

Compite con la tortilla de patatas por ser la comida más famosa de nuestro país. Es un plato típicamente mediterráneo, muy nutritivo y cardiosaludable que tiene su origen en la Albufera de Valencia. Admite todo tipo de ingredientes desde carnes a verduras, el único indispensable es el arroz.

Así se prepara: Se pueden suprimir los que no gusten o no convengan. Se pone el pollo cubierto de agua fría en una cazuela -no conviene excederse con la cantidad de agua para que no sobre al agregarla al arroz- con un trozo de cebolla, un diente de ajo y una rama de perejil. Una vez cocido, se saca y se deja enfriar, reservando el caldo. Las almejas, lavadas, se ponen en un cazo con un pocillo de agua sobre el fuego, y a medida que abren se pasan con una espumadera a otro recipiente, quitándoles media cáscara. El caldo se filtra con un paño fino y se mezcla con el otro caldo. En otra cazuela, con la mitad del aceite que se empleará para hacer la paella, se fríe el lomo cortado en trozos. Ya frito, se agrega una cucharada de cebolla picada y el tomate, se rehoga todo y se cuece hasta que esté tierno. A continuación se añaden las salchichas, el congrio cortado, los calamares limpios y troceados -sin la tinta-, los langostinos, las almejas y el pollo, cortado en trozos y sin hueso.

Se sazona de sal y se deja cocer todo durante un cuarto de hora. El caldo se mide -añadiendo agua si es necesario-, se echa azafrán, ajo y perejil machacado en el mortero y se deja hervir unos minutos. En una paellera o cazuela amplia se rehoga el arroz a fuego vivo con la otra mitad del aceite, removiéndolo con una cuchara de madera para que no se tueste. Una vez rehogado, se ponen todos los ingredientes preparados, los guisantes y los pimientos cortados con todo su jugo. Se revuelve y se echa todo al caldo hirviendo, rectificándolo de sal y removiéndolo hasta que comience a hervir. Roto el hervor, se vierten unas gotas de limón y se deja cocer 15 minutos. A media cocción se remueve con una cuchara de madera para mezclar bien los ingredientes. Pasado este tiempo, se separa más del calor y se cuece otros cinco minutos. Después se retira y se deja reposar 10 minutos más. Se sirve en el mismo recipiente o en una fuente adornada con pimientos.

Ingredientes: 1/2 kg de arroz, 250 g de salchichas blancas, 6 langostinos, 1/4 kg de congrio, 1/4 kg de calamares pequeños, 1/4 kg de almejas, 200 g de lomo de cerdo, 1 pollo pequeño, 1 cucharada de tomate, 1 lata pequeña de pimientos, 1 lata de guisantes, cebolla, ajo, perejil, azafrán, aceite y sal.

American Burger (EEUU)

El icono de la gastronomía norteamericana debe su nombre a la ciudad germana de Hamburgo, aunque su origen se remonta al Imperio Romano. Relacionada siempre con la comida basura, lo cierto es que es un plato muy recomendable siempre que se use carne de calidad, ingredientes frescos y no se abuse de las salsas.

Así se prepara: Primero elaboramos la hamburguesa. Para ello mezclamos la carne con el huevo, el ajo muy picado y el perejil. Damos forma a la hamburguesa, la pasamos por el pan rallado y la cocinamos con un poco de aceite. Mientras se hace la carne, partimos por la mitad el pan y le ponemos la lechuga, la cebolla y el tomate. En una sartén freímos el beicon hasta que quede crujiente y lo añadimos al pan. Cuando demos la vuelta a la hamburguesa, le añadimos encima la loncha de queso cheddar para que se funda. Una vez lista, la colocamos encima del resto de ingredientes. Se puede acompañar de kétchup, mayonesa o mostaza.

Ingredientes: Un pan redondo, 400 gramos de carne picada (vacuno, ave o mezcla), 1 huevo, 1 diente de ajo, una cucharada de perejil, pan rallado, 1 rodaja grande de tomate y otra de cebolla roja, 1 hoja de lechuga, una loncha de queso cheddar y dos tiras de beicon

Sushi (Japón)

El sushi, al contrario de lo que muchos piensan, no es solo pescado crudo. El plato que Japón ha logrado exportar al resto del mundo se prepara a base de arroz cocido, algas, verduras y pescado crudo. Es rico en Omega 3, por lo que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, problemas cerebrovasculares y artritis.

Así se prepara: Primero hay que quitar el almidón al arroz. Para ello lo ponemos en un colador y lo mantenemos bajo el agua del grifo (cuando el almidón haya desaparecido el agua filtrada por el arroz dejará de ser blanquecina y volverá a ser transparente). Ponemos a hervir el arroz durante unos 20 minutos a fuego lento. Cuando esté hecho lo pasamos a una fuente y lo dejamos enfriar. Mientras tanto, preparamos la mezcla para el arroz. En un recipiente ponemos tres cucharadas de vinagre y una de azúcar, y agitamos hasta que este quede casi disuelto. Añadimos esta mezcla al arroz.

A continuación preparamos los rollos de sushi: cubrimos la esterilla con film transparente y ponemos una lámina de alga nori (dejando tres dedos de margen entre el alga y el borde de la esterilla). Esparcimos el arroz de manera uniforme sobre el nori y añadimos en la parte inferior el pescado, el pepino o el aguacate cortado en trozos pequeños y una pizca de wasabi. Para enrollar el sushi, cogemos la parte inferior de la esterilla y vamos envolviendo a medida que apretamos suavemente para que todos los ingredientes queden prensados. Ya solo queda cortarlo en trozos de unos dos o tres centímetros de grosor y servir con la salsa de soja.

Ingredientes: Una taza de arroz, vinagre de arroz, azúcar, algas nori, wasabi, salsa de soja, cualquier pescado fresco, pepino o aguacate. Es necesaria una esterilla o makisu para hacer los rollos.

Burritos (México)

Hay controversia sobre el origen de los famosos burritos. Algunos dicen que su nombre se debe al burro de un vendedor de comida ambulante de la época de la Revolución Mexicana. Otros atribuyen el término a la apariencia de la tortilla de trigo enrollada, que se asemeja a la oreja de un burro.

Así se prepara: Sazonamos la carne con sal y pimienta y la ponemos a freír con un chorro de aceite de oliva. Cuando esté dorada la carne añadimos el sazonador para burritos, cubrimos con agua y dejamos cocer a fuego lento (15 ó 20 minutos) hasta que se evapore el agua y se cree una especie de crema de carne. A continuación añadimos cinco o seis cucharadas de salsa de tomate. En otra sartén freímos los pimientos en tiras y la cebolla cortada en juliana. Ahora calentamos las tortillas y ponemos una primera capa de lechuga cortada en tiras, una segunda de cebolla y pimientos y dos o tres cucharadas soperas de la carne que hemos cocinado. Añadimos los tomates cherry cortados por la mitad, espolvoreamos todo con queso rallado y solo queda enrollar el burrito y servirlo.

Ingredientes: 8 tortillas de trigo, 500 gramos de carne picada (vacuno, ave o mezcla), tomate frito, una lechuga, tomates cherry, 1 pimiento verde, 1 pimiento rojo, una cebolla, queso rallado, aceite, pimienta, sazonador de burritos y sal. Opcionalmente se pueden añadir jalapeños, maíz o aguacate.

Pizza (Italia)

La palabra pizza proviene del latín y significa "un pequeño pan redondo y tierno", típico la región italiana de Lombardía. La pizza es uno de los platos preferidos de grandes y pequeños que puede formar parte perfectamente de una dieta equilibrada eligiendo los ingredientes adecuados.

Pizza a la Provenzal

Así se prepara:

Mientras se prepara la pizza, se pone el horno a calentar. En el mortero se prepara un majado con el perejil, el ajo, un chorro de aceite de oliva, sal y pimienta. La base de pizza se cubre con la salsa de tomate y encima se coloca el queso en láminas y rallado, cubriendo bien toda la superficie. Después, se baña con la emulsión preparada en el mortero, se espolvorea con queso rallado y se reparten las nueces picadas. Se mete en el horno a temperatura media durante 20 minutos y se sirve inmediatamente.

Ingredientes: Masa de pizza, 150 gramos de salsa de tomate, 200 gramos de queso mozzarela rallado o en láminas, 50 gramos de nueces picadas, 2 cucharadas de perejil picado, 4 dientes de ajo bien picados, queso rallado, aceite de oliva y sal.