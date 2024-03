Fausto Tienza, jugador de la UD Ibiza: "Tenemos que ser objetivos, nuestros números son una barbaridad"

El centrocampista Fausto Tienza, uno de los capitanes de la UD Ibiza y voz autorizada del vestuario celeste, ha comparecido este miércoles para dar la cara y explicar las sensaciones que tiene la plantilla tras encadenar en Málaga la cuarta jornada sin conocer la victoria. El futbolista extremo, de 34 años, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la afición y ha recordado que el ritmo de resultados cosechados hasta ahora por la UD Ibiza "es una barbaridad" y que hubieran "firmado en agosto" estar donde están.

Tras la última derrota, el conjunto de Fernández Romo está segundo a cinco puntos del líder Castellón, con cuatro de ventaja sobre Córdoba y Málaga, y con 17 puntos de colchón en el 'play-off', cifras que ha destacado Tienza durante la rueda de prensa celebrada en Can Misses, con la asistencia de Diario de Ibiza e IB3.

Sobre la derrota en Málaga, ha puntualizado que aunque era "importante por ser un rival directo, no era una final". "Sabíamos que era un partido muy difícil, ellos tiene una atmósfera muy buena, con 26.000 aficionados arropándoles, sabíamos que sería un partido muy duro, y las sensaciones cuando pierdes son jodidas porque todos queríamos ganar, pero lo que pasara en Málaga no iba a ser una final. Era importante por ser un rival directo, pero tenemos que seguir y ganar al Algeciras", ha indicado.

Respecto a la racha por la que atraviesa el equipo en comparación con la de rivales directos, ha recordado que el fútbol es "algo cíclico", que la Liga "es muy larga" y que "las notas se pondrán a final de temporada". "Hace un mes o dos todo eran elogios, éramos un equipazo... Pero no ha cambiado nada por haber perdido dos partidos. El equipo no puede llevarse las manos a la cabeza y tiene que confiar en el trabajo que estamos haciendo".

Tienza ha reiterado que las rachas negativas "son algo normal" en el fútbol. "La experiencia te dice que todos los años pasa esto, a mí por lo menos. Igual el Real Madrid es el único equipo que tiene todo de cara y está acostumbrado a ganar, pero los que estamos en el mundo normal sabemos que esa pequeña racha de no ganar la tienen todos los equipos, todos los años. La diferencia es cómo sales de esa racha de no ganar. El equipo está deseando competir el domingo, volver a ganar y volver a hacer lo que ya ha demostrado el equipo de lo que es capaz.

Respecto a la brecha de cinco puntos abierta con el Castellón, ha asegurado que los afrontan "con la balanza de que en mayo todo se equilibra". "Si seguimos con el trabajo y la mente donde tenemos el foco, el objetivo lo vamos a cumplir; no tengo ninguna duda, ni tampoco el vestuario. Confiamos mucho en el trabajo, en lo que somos y en lo que hemos demostrado ya. Quedan muchos puntos en juego y seguro que hsta el tramo final no se decididrá nada".

El centrocampista de Badajoz también ha defendido la gestión del técnico Guillermo Fernández Romo: "Yo lo conozco desde hace tiempo y el míster tiene una cosa muy buena, que en las rachas buenas no era extremista en decir que somos los mejores, y ahora tampoco se guia por los resultados. Su discurso los lunes siempre es el mismo y busca mejorar, no le cambia nada hayamos ganado o perdido".

Tampoco percibe inquietud en la dirección del club. "No he notado nada, si algo he notado es mucho cariño por parte del club, arroparnos mucho, confiar en el proyecto y en lo que se ha firmado. Si con estos números no eres objetivo... yendo segundos a cinco puntos del líder, con el partido de ida ganado, con cuatro puntos sobre el tercero y 17 sobre el sexto... Los números son una barbaridad y obviamente si no eres objetivo no haces bien. Si sólo te guias por rachas, estás perdido. Todos hubiéramos firmado estar así a principios de temporada".

En cuanto a la afición, Tienza les pide que sean "objetivos". "Todos los equipos necesitan de los suyos, sentimos a la afición como parte del grupo que tiene que conseguir el objetivo y cuanto más juntos estemos, más fácil será conseguirlo. El mensaje es muy claro, que sean objetivos, que miren dónde estamos y que nos apoyen hasta el final porque nosotros confiamos mucho", ha concluido.