La UD Ibiza y el Málaga encaran el primer gran duelo entre favoritos

El Estadio Palladium Can Misses alberga esta tarde una sobremesa de enorme expectación con la celebración del encuentro de Liga entre la UD Ibiza y el Málaga CF, correspondiente a la decimosegunda jornada en el grupo II de Primera RFEF (16 horas). La cita estelar enfrenta a dos de los más claros candidatos a luchar por el regreso a Segunda División, dos escuadras que, junto con el CD Castellón, están confirmando su papel de favoritos protagonizando un sobresaliente inicio de temporada.

Los celestes ocupan la segunda posición con 26 puntos de 33 posibles, después de firmar ocho victorias, dos empates y una derrota, mientras que el cuadro malaguista marcha tercero a dos puntos de los ibicencos y acumula 10 jornadas sin perder. Un récord que hoy tratará de derribar la formación de Guillermo Fernández Romo en un duelo para el que se espera la mejor entrada de la temporada en Can Misses.

La UD Ibiza necesitará ofrecer su mejor versión y minimizar los errores defensivos si quiere tumbar el muro blanquiazul. El Málaga llega al coliseo celeste como el equipo más sólido de la división, después de haber recibido únicamente seis goles en 11 partidos (la mitad que los isleños). Por contra, la plantilla ibicenca está demostrando tener una mayor pegada con 24 dianas convertidas por las 15 anotadas por su rival, que además llega a la isla con las ausencias del sancionado Einar y los lesionados Kevin y el exceleste Manu Molina, mientras que Víctor y Moussa se encuentran entre algodones.

También tiene efectivos renqueantes Fernández Romo, como el mediocentro Jesús Álvarez, aunque las mejores noticias son el regreso de Escassi tras cumplir un partido de sanción y la presencia de Soko después del susto que dio en Mérida, donde tuvo que retirarse a los 60 minutos por unas molestias estomacales. También podría reaparecer el atacante Álex Gallar, que ha entrenado con normalidad después de cuatro partidos ausente (solo jugó 15 minutos frente al Intercity).

El técnico de la UD Ibiza restó trascendencia a la importancia del encuentro, indicando en la previa que para él no es un partido «señalado». Todo lo contrario que su homónimo Sergio Pellicer, para quien el de esta tarde es «el partido más importante de la temporada». «Es un partido señalado. Sabemos que es un rival directo, que está por delante en la clasificación. Es el más importante, pero queda mucho», precisó el entrenador del Málaga, que en sala de prensa se mostró ambicioso de cara al duelo directo en Can Misses. «Llevamos 10 jornadas invictos. Queremos seguir invictos pero ganando, no con un empate. Tenemos que dar un pasito más», dijo Pellicer en lo relativo al aspecto ofensivo.

El encuentro entre celestes y blanquiazules, además de acaparar todas las miradas como el duelo estelar de la jornada, será especial para Alberto Escassi, Álex Gallar y Javi Jiménez, quienes se reencontrarán con su exequipo. Sobre esta circunstancia también se refirió Sergio Pellicer: «Es normal que haya una motivación extra. Alberto es un jugador que lo ha vivido, es malaguista. Javi fue un profesional y competía cada día al máximo; y Gallar es un jugador de talento puro, solo necesita una acción. Me preocupa lo de la ley de los ex».