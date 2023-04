Alcaraz: «Sería más fácil bajar los brazos, pero no lo voy a consentir»

Lucas Alcaraz se resiste a tirar la toalla. A pesar de la enorme distancia que separa a los celestes de la salvación a falta de siete jornadas, la derrota con el Sporting no aplaca sus ánimos para seguir peleando. «Tenemos que centrarnos en ganar el siguiente partido. Objetivamente la situación empeora, pero en mi diccionario no entra la palabra abatimiento. Voy a seguir creyendo en ganar el siguiente partido y revertir la situación. Para mí sería más fácil bajar los brazos, pero es algo que no voy a consentir», explicó el técnico granadino, antes de reconocer que «perder no es agradable» cuando el equipo atravesaba la mejor racha del curso.

«El partido se puso de cruz y aún así hemos podido darle la vuelta al partido», recordó Alcaraz tras un encuentro en el que la primera parte se puso «muy cuesta arriba después de un primer córner en el que hubo una ocasión manifiesta de gol», dijo en referencia a la ocasión de Martín. «En el segundo tiempo hemos tirado tres veces más [que ellos]. Hemos dominado el partido pero no el marcador porque no hemos tenido acierto en el área», lamentó. El preparador andaluz negó que les «pillaran a la contra» en el primer gol porque estaban «dos contra uno», pero luego «en acciones desgraciadas llegan a nuestra área con ventaja y meten gol». «Luego, a remolque, el equipo sigue vivo con un penalti que si convertimos, el partido es distinto», subrayó sobre una pena máxima que fue «crucial» en el devenir del choque, «como ante el Villarreal B», recordó. «Quedaban 19 minutos y hay que seguir, se podía como mínimo haber empatado el partido. Pero hay que afrontar la adversidad y rearmarse para ir a ganar a Tenerife», puntualizó antes de expresar su «indignación» por los dos puntos que a su juicio les «quitaron por la cara» ante el Mirandés por no pitar la falta sobre Martín por un cabezazo en la jugada del 2-2. «Hoy no es el día para hablar del árbitro, pero me gustaría ver el penalti de la primera parte a Ekain», concluyó.