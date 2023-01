La UD Ibiza presenta oficialmente a sus cinco últimos fichajes

La UD Ibiza ha llevado a cabo este mates la presentación de sus últimos cinco nuevos fichajes para reforzar la plantilla celeste de cara a la decisiva segunda vuelta de LaLiga Smartbank, en la que se espera que con estas nuevas incorporaciones se pueda contar con un equipo mucho más competitivo para pelear po hacer realidad a finales de la temporada el objetivo de la permanencia en Segunda División.

Marcos Mauro, Joseda Menargues, Fausto Grillo, Kaxe y Lukas Julis, que han posado en su presentación con la elástica de la UD Ibiza acompañados por el presidente Amadeo Salvo y el director deportivo Miguel Ángel Gómez, se han mostrado optimistas y han coincidido en señalar que llegan a la UD Ibiza para ayudar al equipo en el campo en todo lo que puedan y con el convencimiento de que la salvación es posible.

El experimentado central argentino Fausto Grillo ha indicado en su intervención que se siente "muy contento" de estar en la UD Ibiza y que le gustan este tipo de retos.

"Desde el minuto uno en que llegué me sentí aquí como en casa. Estoy muy contento de estar acá y me gustan estos desafíos. Me siento cómodo y en estos momentos veo a un grupo muy unido. Me ilusiona cómo se jugó ese primer tiempo ante Las Palmas y como vi al equipo contra el Eibar, con esa entrega y con esa energía. Un equipo que lo da todo cuando otro que estuviese en esta situación podría dejarlo todo. Y se le ve luchando, no da una pelota por perdida y eso es lo que a mí me ilusiona", ha explicado el nuevo zaguero de la UD Ibiza, antes de detallar: "Voy a verter toda ilusión de estar acá, en un club como el Ibiza. Es una felicidad muy grande para mí y vengo a aportar toda la experiencia que tengo en el fútbol, tanto en el sudamericano como en Europa. Vengo a entregar todo de mí, a dar lo mejor y a competir. Estaré ayudando tanto dentro como fuera de la cancha o donde me toque. El objetivo está en salvarnos y a eso vinimos".