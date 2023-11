Tras la bomba que fue el anuncio el pasado fin de semana de la ruptura entre Laura Escanes y Álvaro de Luna, la influencer ha roto su silencio publicando un comunicado en sus redes sociales:" Nadie podrá manchar eso".

En el comunicado, Escanes explica por qué no se manifestó al respecto el lunes, ya que era un día muy importante para ella, relacionado con su nuevo proyecto como presentadora de TV3. "Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me dé muy bien. Y luego pasan estas cosas... y entonces qué", expone la influencer.

También destaca que "cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal... poco más puedo añadir ahora mismo. Solo gracias por el respeto". Alude a su silencio el día anterior asegurando que "ayer era un día muy importante y no quería que se manchara por nada del mundo".

Por último, y ya centrada en lo que ha sido su relación con Álvaro de Luna, la influencer asegura que "ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo".

Mundo académico

En el año 2015, Laura Escanes inició su travesía en el mundo académico, ingresando a la Universidad Ramon Llull para estudiar periodismo. Sin embargo, debido a las dificultades que surgen al tratar de equilibrar los estudios universitarios presenciales con su empleo, se vio obligada a abandonar esta etapa. No obstante, en 2018, Laura tomó la decisión de retomar su educación, matriculándose esta vez en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) para seguir una carrera en comunicación, que abarca campos como el periodismo, la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación audiovisual.

El comienzo de la presencia de Laura en las redes sociales se remonta a 2012, cuando, siguiendo el consejo de su padre, creó su perfil en Instagram con el objetivo de compartir sus vivencias y aventuras de viaje. A partir de ese momento, su presencia en esta plataforma no hizo más que crecer, llegando a acumular más de un millón de seguidores a finales de 2019.

Laura Escanes incursionó en el ámbito de la publicidad en 2015 al colaborar con la marca de joyería mallorquina Majorica en la campaña promocional titulada "Why Not". En 2016, la vimos desfilando en la 080 Barcelona Fashion Week, representando a la reconocida marca Custo Barcelona. En ese mismo año, hizo su debut en la New York Fashion Week al desfilar nuevamente para la mencionada marca.

Noviembre de 2019 marcó un momento especial en la vida de Laura, ya que fue invitada como una distinguida asistente a la Gala People in Red de la Fundación Lucha contra el Sida.

El año 2022 fue trascendental para Laura Escanes en varios aspectos. Por un lado, recibió el premio Lifestyle en la primera edición de los Premios Ídolo. Además, se anunció su participación como concursante en el programa de Antena 3 llamado "El desafío", convirtiéndose en la segunda influencer en unirse al concurso, siguiendo los pasos de su amiga María Pombo.

Finalmente, en 2023, se dio a conocer que Laura Escanes asumirá el papel de presentadora en un programa de telerrealidad que se emitirá en la cadena TV3.

Talentoso cantante

Álvaro de Luna, conocido también como Alvarito de Luna, nació en Sevilla el 28 de septiembre de 1994 y se destaca como un talentoso cantante y compositor en el género de pop-rock en España. Su carrera musical dio sus primeros pasos cuando solo tenía 9 años, acompañado únicamente por su guitarra, ofreciendo actuaciones en locales locales donde interpretó versiones de destacados artistas del ámbito del pop español, como Jarabe de Palo, La Oreja de Van Gogh, Melendi, entre otros.

En la actualidad, Álvaro de Luna ha superado la impresionante marca de 12,000 seguidores en la plataforma de streaming musical Spotify y está a punto de alcanzar la asombrosa cifra de 1.3 millones de oyentes mensuales. De estos, 260,000 provienen de Madrid, 140,000 de Barcelona y el resto se distribuye en las provincias de Valencia, Sevilla y Bilbao. Su presencia en las redes sociales ha experimentado un crecimiento significativo desde su primera aparición en el programa "La Voz."