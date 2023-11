Los rumores de reconciliación entre Tamara Gorro y Ezequiel Garay suenan cada vez con más fuerza cuando está a punto de cumplirse un año de su separación. Tras disfrutar este verano de unas vacaciones en Ibiza sin sus hijos, y ser vistos en actitud cariñosa, la influencer y el exfutbolista han avivado las especulaciones acerca de una tercera oportunidad en su matrimonio con un romántico viaje en pareja a Roma hace tan solo una semana.

Una escapada en la que habrían sido sorprendidos de lo más acaramelados y besándose apasionadamente en varias ocasiones, desatando la locura entre la 'familia virtual' de la influencer, que no dudaba en dar por hecho su reconciliación con su exmarido.

Algo que sentaba nada bien a Tamara que, indignada, estallaba a través de Instagram dejando claro que no piensa dar explicaciones de lo que tiene o no con el padre de sus dos hijos: "Yo no me escondo, lo que quiera hacer lo hago porque me da la gana. ¿Hago daño a alguien?". "Estoy divorciada: juzgado, papel y juez, no separada. Soy una persona soltera igual que Ezequiel. De ahí en adelante no tengo por qué decir nada. Quien quiera pensar que hemos vuelto y no lo contamos, allá tú, adelante, eres libre" expresaba visiblemente enfadada.

Mucho más tranquila, y consciente de que su posible reconciliación con Garay se ha convertido en una especie de 'cuestión de estado', Tamara ha reaparecido en la fiesta con la que una conocida marca de cosmética ha presentado su nuevo producto y no ha dudado en sincerarse sobre su relación con su exmarido, confesando que ni ella misma es capaz de poner nombre a lo que tiene con el argentino.

Echando la vista atrás, la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' cree que fue un "error muy grande" anunciar a través de un comunicado su divorcio del exfutbolista: "No tengo nada que ocultar, pero das esa noticia y das pie a que luego se puede opinar, y escuchas cosas que a lo mejor no te gustan o que también puede perjudicar a otra persona" explica.

Por eso, y a pesar de que muchos dan por hecho que ha dado una nueva oportunidad a su matrimonio, ha tomado la decisión de "no decir nada que yo no quiera". "Primero no tengo nada que anunciar, de verdad. os puedo asegurar que si yo el día de mañana estoy enamorada, diré que estoy enamorada ya sea de quién sea, de 20, 30 o de ninguno. No hay ningún problema" asegura. "Pero he tomado la decisión de esa parte de mi vida personal no anunciarla porque es una manera de reservarme yo, de protegerme y cuidarme, y por supuesto a las otras personas que yo pueda perjudicar que no es el caso" confiesa.

¿Reconciliación?

"Para no contradecirme no digo nada porque no lo sé ni yo. No quiero poner etiquetas a nada y creo y te soy sincera que no hace falta decir mucho para que todo el mundo sepa por donde van los tiros" añade, dejando entrever que 'a buen entendedor pocas palabras bastan' y aunque en esta ocasión prefiere no compartir nada públicamente, su reconciliación con Ezequiel está en marcha. "No quiero adelantar nada porque si digo, digo, y si no digo, no digo. Esto es tan difícil... no quiero poner etiquetas a nada" reconoce.

Una manera de evitar que si algo sale mal vuelvan a acusarla de haber hecho un montaje con su ruptura. Algo que confiesa que le dolió muchísimo: "Me han llegado a decir si nunca se han separado*. madre mía, ojalá. Me hubiera ahorrado un sufrimiento... me hubiese ahorrado mucho. Quien quiera pensar 'no se han divorciado' es lícito, quien quiera pensar 'no están' que lo piensen, y quien quiera pensar que son dos personas que no quieren cometer el mismo error y van poco a poco y a lo mejor es todo y a lo mejor no es nada, que también lo piensen" sentencia.