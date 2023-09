Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Además, antes trabajó como reportea en El programa de Ana Rosa, de donde salió tras salir a la luz so sonada relación con Antonio David Flores en plena polémica en la cadena por la docuserie de Rocío Carrasco. Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. De hecho, ironías de la vida, Ana Rosa se ha despedido de su programam de las mañanas el mismo día que Marta Riesco anunciaba su regreso a los reportajes. Ana Rosa Quintana cerró este martes una etapa de más de 18 años al frente de las mañanas de Telecinco. La comunicadora puso punto y final a 'El programa de Ana Rosa', haciendo una petición muy especial a todo su equipo: "He pedido encarecidamente a todos mis compañeros, a Xelo Montesinos y a ti (Joaquín Prat) no hacer nada porque para mí es bastante duro irme".

Por su parte, Marta Riesco una intensa vida como influencer. Cada día gana más seguidores con sus publiaciones en las que muestra todos los aspectos de su vida. Ahora, Riesco ha anunciado que tiene un nuevo proyecto. "Hello People!!! Tengo notición y de los buenos! Gracias a @gleeden_es, la app de citas para mujeres liberadas, he vuelto a hacer un súper repor para vosotras!!!! ¿Creéis que la infidelidad femenina está peor vista que la masculina? Me he ido a mi entorno de confianza #lasmartashian xa debatir este tema!!! Qué opináis vosotr@s? Os leo en comentarios!!!!

Trifulca en Cantora

Marta Riesco ha vuelto a dotar de actualidad la pelea que vivió en directo con Anabel durante la emisión de Sálvame. Ocurrió el 27 de enero de 2022. Estalló después de que la joven Pantoja contara días atrás que, durante una Navidad en Cantora, la reportera había intimidado con una amiga.

Esa situación llevó a que la señalada anunciara que iba a interponer una demanda civil y penal contra la colaboradora. Y esta tirantez reventó, cuando Marta, por petición de Kike Calleja, accedió a hablar en directo sobre las medidas legales contra aquella. La reportera afirmó: “La voy a demandar, tengo ganas de verme con ella en los juzgados”.

Marta Riesco ha denunciado a Anabel Pantoja, y le advierte que acabará sentada en el banquillo como su tía.

“Ella se cree que hace gracia, aunque cuando le dices algo a ella, llora, se va de plató, pero a ti te mete lo que haga falta, mentiras y calumnias”. Ante lo que Anabel matizó: “Pues sí que te vas a tener que levantar temprano para trabajar y pagar abogados. Por cierto, la última vez que me amenazas”.

Marta Riesco reaccionó afirmando: “Es un honor levantarme a las 05:00 porque estoy en El programa de AR por mí misma ¿Tú por quién estás?”. La respuesta que obtuvo fue esta: “Pero si has intentado desde hace diez años entrar en la tele. Llévame donde quieras”.

Y la reportera no se quedó callada: “Te llevaré donde quiera la justicia, a un banquillo como tu tía”. Esta frase provocó la indignación de Anabel Pantoja que la tachó de “mamarracha” y “mosquita muerta”.