Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Además, antes trabajó como reportera en El programa de Ana Rosa, de donde salió tras salir a la luz so sonada relación con Antonio David Flores en plena polémica en la cadena por la docuserie de Rocío Carrasco. Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. De hecho, ironías de la vida, Ana Rosa se ha despedido de su programa de las mañanas el mismo día que Marta Riesco anunciaba su regreso a los reportajes. Ana Rosa Quintana cerró este martes una etapa de más de 18 años al frente de las mañanas de Telecinco. La comunicadora puso punto y final a 'El programa de Ana Rosa', haciendo una petición muy especial a todo su equipo: "He pedido encarecidamente a todos mis compañeros, a Xelo Montesinos y a ti (Joaquín Prat) no hacer nada porque para mí es bastante duro irme".

Por su parte, Marta Riesco una intensa vida como influencer. Cada día gana más seguidores con sus publiaciones en las que muestra todos los aspectos de su vida.

Sus divertidos vídeos en el feed, así como sus stories conquistan a miles de seguidores que se muestran encantados con la forma de ser de la reportera. Ahora, Riesco ha vuelto a tirar de humor para presentar su 'candidatura' como participante de Masterchef. Algunas voces apuntaba a que ella odría estar en el nuevo Gran Hermano, pero parece que nad amás lejos. Riesco quiere ir a Masterchef tal y como ha comentado en su vídeo de promoción.

"Hagamos campaña para que la elijan,no se pueden quedar sin ella,es pura espontaneidad y risas aseguradas". "Una tía maja…y mira q no te tragaba,pero lo q has mejorado".

Pero más allá de sus dotes culinarias, Marta Riesco también muestra cómo es su día a día y recomienda multitud de restaurantes para ir a disfrutar de una buena comida o cena. En el caso de una de sus últimas visitas, Riesco ha mostrado un delicioso menú healthy con una pinta impresionante. Eso sí, abundante. "Por muy healthy que sea la comida, no se puede cenar todo lo que he cenado. Es que, embarazada", se graba la reportera mostrando su barriga.