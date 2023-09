La modelo Marta López Álamo ha aprovechado sus redes sociales para contar el secreto del suero que se administra junto a su marido, el televisivo Kiko Matamoros. Una forma de aclarar, asismismo, las dudas que esto ha generado entre sus seguidores: "Es un plus".

Marta López Álamo es una modelo nacida en 1997 en Granada. Aunque ya tenía una sólida comunidad de seguidores en redes sociales, saltó a la fama en 2019, cuando se conoció que tenía una relación sentimental con Kiko Matamoros.

Pese a que muchos pensaron que se trataría de un amor pasajero y que por la diferencia de edad la pareja no durarían mucho, ambos se dieron el "sí quiero" en Madrid el pasado 2 de junio.

Apenas un mes después de la boda, la modelo ha reconocido estar en un bache. "No estoy en mi mejor momento anímicamente y po reso no me veis mucho por aquí. Me siento un poco desmotivda con todo, y aunque intente ser positiva a veces no sale. Os lo quería contar poque no me veis por aquí mucho (en stories) por eso, y si os pasa, no estáis solo", ha escrito en su Instagram.

Aunque en el mensaje hay un trasfondo de esperanza, lo que está claro es que a Marta López Álamo no le están yendo las cosas como esperaba.

No ha ahondado en los motivos, aunque en redes sociales se han disparado los rumores. Hay quien apunta a que puede tratarse de un asunto laboral, quien deja caer que todo pueda estar detrás del "hate" que recibe en redes sociales y quien señala hacia una posible crisis con su marido, Kiko Matamoros.

Pero nad amás lejos, la pareja está disfrutando de sus vacaciones en Italia, dodnde dan muestras de su amor en las diferentes imágenes que comparten. Sin embargo, muchos usuarios han critidado (y mucho) a la modelo por las últimas imágenes en biki que ga subido y en las que la modelo muesta una notable delgadez. "El reel de motivación de septiembre lo haré cuando esté motivada para no engañaros mientras, os dejo fotos de @resort_erica @delphinahotels ✨ Cerdeña es una maravilla y el verano se acaba el 21 de sept".

"Nadie la dice a esta chica lo delgada que está se le marcan todas las costillas da grima verla y encima la dicen que está guapa madre misión lo guapa que estarías con unos kilos más yo te lo digo por tu bien no te deseo ningún mal te lo digo como se lo diria a mi hija". "Acude a un médico. X tu bien. No puedo entender q la gente q te rodea no esté preocupada por ti , y te abran los ojos. Es de verdad pura grima ver tus publicaciones, y lo peor, que tu las publiques ese es el problema q tu creas q son " bonitas" y te veas bien. Cómo tu marido, tus mejores amig@s, tu familia, pueden no ver lo evidente y aconsejarte que x tu salud física y mental, acudas a especialistas de salud mental ". "Dios mío, que miedo de delgadez y que peligro para nuestros jovenes". "Acabará ingresada en una unidad de la anorexia, no entiendo como su marido no mira por ella porque la verdad tiene un problema muy serio", son algunos de los comentarios que ha recibido.