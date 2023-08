Los espectadores de El Programa de Ana Rosa vivieron hace unos días el abandono de su presentadora, que se pondrá al frente de las tardes de la cadena a partir de septiembre. Su sustituta desde este viernes ha sido Patricia Pardo: "Necesito recuperarla". cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Sus comienzos están en Radio Nacional de España, aunque su salto a la televisión lo pegó en 1982 para presentar la edición nocturna del Telediario. Un año después se traslada a Nueva York, donde trabaja como corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

En 1987 vuelve a España pasando por distintas emisoras de radio, pero no volvería a la televisión hasta 1994, concretamente a Telecinco, donde presentó el programa Veredicto. Años después salta a Antena 3 con un programa de testimonios llamado Sinceramente Ana Rosa Quintana, y después pasaría a copresentar Extra Rosa con Rosa Villacastín.

Tras dejar Extra Rosa comienza Sabor a ti, un programa que catapultó a Ana Rosa Quintana, convirtiéndose en una de las principales caras de la cadena. La presentadora volvió a saltar de cadena en 2005, poniéndose al frente de El Programa de Ana Rosa que competiría con María Teresa Campos, que se había cambiado a Antena 3 con un magazine matinal. Finalmente, Ana Rosa Quintana logró conquistar a la audiencia y el programa de la Campos fue retirado de la parrilla.

Conocida como la reina de las mañanas, Ana Rosa aspira a serlo ahora de las tardes. Bueno, a partir de septiembre, ya que todavía no se ha terminado su programa. Eso sí, la comunicadora anunció a sus espectadores este jueves que se iba del programa, eso sí, de forma temporal, para tomarse unas pequeñas vacaciones y regresar antes de las elecciones. Tal y como explicó, estos últimos días de entrevistas con los principales candidatos "me han robado mucha energía, necesito recuperarla". Sin embargo, ya se conocía que Ana Rosa se ausentaría unos días en este mes de julio, dejando a su sustituta y a Joaquín Prat al frente del programa matinal.

Ana Rosa Quintana se despedía la semana pasada de la audiencia de ‘El programa de Ana Rosa’. Tras 19 temporadas de liderazgo ininterrumpido, la presentadora dice adiós a las mañanas para dar el salto a las tardes de Telecinco con ‘TardeAR’.

Será a finales de septiembre cuando Ana Rosa Quintana regrese a la franja de tarde casi veinte años después de ‘Sabor a ti’, el magacín con el que lideró las tardes en Antena 3. Y precisamente un rostro emblemático de aquel programa le acompañará en ‘TardeAR’..

La presentadora vuelve a las tardes, como ya hizo con Rosa Villacastín en "Extra Rosa", que se emitía en Antena 3.

De hecho, Villacastín ha hablado alto y claro en The Objective sobre la que fue su co presentadora en aquella época. "Yo no he trabajado con Ana Rosa, ella ha trabajado conmigo porque el programa era mío, por eso te lo digo". "Ana Rosa tiene esto de cintura para arriba y tiene una sonrisa que no la tiene nadie en televisión. Luego es muy buena periodista, explicaba.

Además, también se ha sincerado sobre la cancelación de Sálvame en Telecinco. "Sálvame' era divertimento. No era ni política ni nada de nada. El presidente de la cadena, qué es Borja Prado, lógicamente tira para donde tira, hacia la derecha. Y ahora les interesa tener esa parte muy importante de la tarde bastante cubierta en lo que a política se refiere. Cubierta para que le venga bien al PP". "Jorge Javier es inteligentísimo, preparado, tiene enganche con la cámara, le gusta la cámara, le gusta mucho. Eso lo digo a favor suyo. Yo lo descubrí"