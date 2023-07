Sin pelos en la lengua. Así ha hablado Anna Padilla, la hija de Paz Padilla, sobre sus problemas de salud mental. La "influencer" y empresaria ha hecho un relato sobre unos problemas de ansiedad que afrontó en su pasado y cómo hacerlo. Así ha sido la historia que relató en su Instagram:

"Vengo a hablaros de mi historia de ansiedad", comenzó diciendo, sobre unos problemas, que afirma, tuvo "muchas veces de pequeña, pero no era nada consciente". "La primera vez que fui consciente fue en el verano de 2018, en un viaje a Formentera con mi madre. Tengo muy buen recuerdo de ese viaje, nos lo pasamos genial y fue precioso, pero no estaba nada bien. Íbamos en una moto, yo iba de paquete, se me dormían las manos, la boca, no veía... mi madre dijo: 'Vale, es un ataque de ansiedad, no te preocupes, te voy a llevar a terapia y vas a estar bien'".

Aquello fue el inicio de su relación con el psicólogo. "Era la tercera vez que iba. Cuando mis padres se separaron, cuando me mudé a Madrid... mi madre quería que un profesional me ayudara a gestionar esos cambios en mi vida", relató, sobre unas terapias que le han servido para adquirir "herramientas que a día de hoy son las que me ayudan. Ahora mismo no me acuerdo de cuándo fue la última vez que sufrí un ataque de ansiedad, pero creo que estoy muy bien". "La ansiedad ni se cura ni se supera, te ayuda a conocer tu cuerpo y a conocerte mejor", reveló.

Sobre los "disparadores" de la ansiedad también habló Padilla. "Te puede venir por un motivo concreto o con cualquier cosa que no sabes reconocer. Te puede dar en un momento preciso o en un concierto con tus amigos. Así es la ansiedad", resumió.

Eso sí, aun con todo, Anna Padilla ha insistido en que todo esto que relata es su propia experiencia personal, nada profesional. "Hago este vídeo porque llevo unos días con un poquito de ansiedad, pero lo justo para tenerme un poco desmotivada y apática", lamentó, sobre un vídeo que es, sobre todo, "terapia para mí".

"Lo mío no es nada ahora mismo, pero he estado muy mal en otros momentos. No recuerdo estar tan mal de salud como aquel verano. Yo en mi caso sé lo que me va bien: hacer deporte, estar tiempo con mi familia y amigos y también tiempo sola, pero tiempo de calidad", resumió.