Si Ibai Llanos es uno de los grandes creadores contenidos de habla hispana, e incluso de calado internacional, no es solo por sus multitudinarios eventos o competiciones como la propia Kings League, ya que su forma de comunicar y de expresarse es lo que ha hecho que el vasco tenga esa gran fama y el cariño de una gran parte de los consumidores de Twitch e incluso YouTube.

Como buen streamer, Ibai evidentemente pasa muchas horas delante de la cámara y sus espectadores, por lo que es muy difícil ocultar ciertas cosas. Además, el creador de contenido ya ha hablado en otras ocasiones con su público sobre algunos problemas personales. Esto conduce a lo más reciente, ya que él no ha mostrado ningún inconveniente en hablar sobre un tic que sufre.

Aquellos que hayan pasado mucho tiempo viendo su contenido se habrán percatado del tipo de gestos que realiza sin sentido cuando está nervioso. Uno de ellos es "mover las manos rápido". Ibai decía lo siguiente: "Yo tengo este tic desde siempre, desde que tenía seis años, y no sé por qué", comparándolo con el típico movimiento de piernas que muchos tienen.

Un problema que aflora con los nervios

"Cuando estoy nervioso o estoy tenso, necesito tener algo en la mano", ha confesado. Un gesto que con los directos de la Kings League se ha repetido más que nunca. "Normalmente, me agarro el colgante, o toco los botones del mando", ha añadido, bromeando: "Pero lo que pille primero me viene bien". Un detalle con el que muchos se han visto reflejados en su directo y que parece no querer cambiar.

Sin duda, sus problemas en el ojo izquierdo, del que ha perdido el 90% de la visión, le ha acarreado mucha más preocupación. Recientemente, actualizó a sus seguidores sobre la enfermedad y comentó que, por suerte, su ojo derecho sigue perfecto.