Después de varias semanas marcadas por la tranquilidad y sin noticias de José Ortega Cano, el torero vuelve a estar en el punto de mira por las declaraciones que ha hecho en el programa de TVE 'Plano general' que se emitirán esta noche pero de las que ya hemos podido ver un adelanto. Y la polémica está servida, porque el padre de Gloria Camila ensalza la figura de Rocío Jurado dejando en una tesitura delicada a Ana María Aldón al asegurar que la inolvidable artista "es la mujer de mi vida, la artista más grande y la mejor madre que he conocido".

Un inesperado dardo que no sabemos cómo habrán sentado a la colaboradora de 'Fiesta' -que no se ha pronunciado por el momento- pero a los que Ortega Cano ha quitado hierro en su reapareción en unas charlas taurinas a las que ha asistido este jueves en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

Acompañado por Gloria Camila, el diestro ha confesado cómo es su relación actual con Ana María Aldón, a la que sorprendentemente sigue dirigiéndose como si todavía siguiesen casados: "Yo estoy bien, estoy tranquilo, tengo una relación con mi mujer bastante bien y tengo a mi hijo que está muy feliz, lo llevo al fútbol, su madre lo lleva también, al piano, a esto, lo otro, es un artista" ha revelado.

Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre la polémica que se ha creado al 'comparar' -no sabemos si consciente o inconscientemente- a las dos mujeres de su vida, y limitándose a asegurar que "Rocío fue lo que fue y yo soy quien soy" ha dejado claro que "ya no digo nada más de eso".

Gloria Camila reacciona a las palabras de su padre de que "domaba" a Rocío Jurado: "Mierda, lo ha dicho"

El torero ha acudido al programa de Toni Cantó donde se ha sincerado sobre su relación con Rocío Jurado, aunque el tono de la entrevista ha sido muy criticado en Twitter tanto por las preguntas como (y sobre todo) por las respuestas del diestro. “¿Qué daba más miedo, un miura o Rocío Cabreada?”. “Rocío era una maravilla”, contestaba Ortega Cano. “Pero era una mujer con carácter, ¿no?”, insistía Cantó. “Sí, pero tenía… en seguida se le ponía la muleta y la domaba”, declaró finalmente mientras Toni Cantó le reía la broma.

Este comentario ha sido muy criticado en redes sociales y ha convertido a Ortega Cano en tendencia en España en Twitter.

Gloria nos ha comentado que esta carrera "es muy importante en la vida, necesitamos saberlo todos, a la hora de compararte una casa, un coche, un contrato, la baja de algo para todo se necesita". Una profesión que le viene muy bien ya que, como también nos desvela, "me estoy haciendo un máster con todo lo que está pasando en el exterior y alrededor de mi vida, me ha gustado, considero que es un plus para mí".

Orgulloso de su hija, Gloria confiesa que su padre está encantado con la decisión que ha tomado de retomar sus estudios: "muy contento, también le apetece mucho que lo haga, a mí también, apoyándome". Además, la joven ha decidido cursar la carrera de manera "presencial", ya que "derecho a distancia, que hay gente que lo ha hecho, es un milagro que se lo saque. Yo si es a distancia no me enteraría nunca, yo lo hago presencial".