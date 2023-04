El actor Mario Casas ha sido pillado saliendo de fiesta con una de las exparticipantes más carismáticas de "La isla de las tentaciones". Un encuentro del que ha dado fe Socialité, el programa de Telecinco.

Socialité es uno de los programas del mundo del corazón del que más se habla a día de hoy. El formato, conducido en algunas ocasiones por Nuria Marín y en otras por su compañera y amiga María Patiño, ha conseguido hacerse un hueco en las mañanas del fin de semana. Producido por la Fábrica de la Tele, responsable de otros formatos como Sálvame, este programa se emite todos los sábados y domingos a la hora de comer en Telecinco.

Con Socialité la principal cadena de Mediaset España ha conseguido rellenar el único hueco que le quedaba en su programación sin un formato en directo dedicado a la información rosa. Lo cierto es que, tal y como destacan muchos de la profesión, la juventud de los reporteros, sus ganas de trabajar y el buen elenco de profesionales que conforman el formato han hecho que se den muchas noticias de las que luego se habla toda la semana en el resto de programas de la casa.

Pero el programa, con importantes niveles de audiencia, ha tenido siempre también una vertiente polémica: la que se ha granjeado gracias a las críticas que hacen (algunas de manera un tanto injustificadas) a personajes del corazón. Los cebos con los que venden sus informaciones a veces son, además, un tanto “exagerados” según los espectadores.

Imágenes

En esta ocasión, el programa había sacado unas imágenes en las que se veía al actor Mario Casas con Fani Carbajo, exparticipante de "La isla de las tentaciones", juntos de fiesta. El programa se puso en contacto con esta última para ver qué es lo que había pasado. "Fue él quien se acercó a mí", aseguró, señalando que "Mario Casas no cayó en mis brazos, no hubo la posibilidad porque había mucha gente, pero tampoco hubiera pasado nada’’. Eso sí, aseguró que "Le vi muy cortado para lo acostumbrada que a mi me tiene en el cine. Le vi muy callado, vergonzoso…".