El escritor y periodista Máximo Huerta acudió recientemente a El Hormiguero. Ha hablado también de su último libro ‘Adiós pequeño’, una novela que trata de una familia en vísperas de la noche de San Juan y de las vivencias que tendrán en ella. Este libro se coloca en un éxito de ventas cuya distribución alcanza ya su quinta edición.

Durante la entrevista, Pablo Motos ha ahondado sobre la dimisión de Máximo Huerta como Ministro de Cultura y Deporte con motivo de su fraude a Hacienda y que le llevó a dejar el cargo solo una semana después de su nombramiento: “Me tiraron al precipicio”, confesaba el periodista. Además, ha asegurado que renunció a todos los beneficios vitalicios, a pesar de que mucha gente no cree su palabra: “Quería hacer una digestión y no me quedé más que con el maletín que está en casa”.

'El Programa de Ana Rosa' comenta las declaraciones de Máximo Huerta sobre Pedro Sánchez tras su dimisión. El lunes, el periodista y escritor fue a 'El Hormiguero' para hablar de su nueva aventura profesional en la que se ha embarcado y además, se sinceraba sobre su experiencia como Ministro de Cultura.

"Dimitió Máximo Huerta, ayer a Pablo Motos, le contó cómo había sido su dimisión... describe a un Pedro Sánchez con un ego que no le cabe en España", declara Ana Rosa tras ver las declaraciones del ex ministro de Cultura y Deporte. Las palabras de Máximo en 'El Hormiguero' fueron: "Entré a hablar con él y a decirle me voy no pasa nada. Lo que me resultó paradójico es que empezó a hablar de él, de cómo se le vería en la historia en el futuro". Añadía sobre Sánchez: "Empezó a hablar de todos, que acaban mal en política, mira cómo acabó Zapatero, mira cómo acabó Aznar, mira cómo acabó González... De mi, ¿Qué dirán?. A mi me dieron ganas de decir, padre, que estoy hablando yo". "El otro iba a presentar su dimisión y en vez de consolarle solo hablaba de él mismo... ¿Qué dirá de mi la historia?, le dijo", añade Ana Rosa. "Una preocupación de Pedro Sánchez que ha vuelto a repetir", termina diciendo la presentadora sobre el Presidente, que no es la primera vez que muestra su preocupación por cómo será visto en unos años.