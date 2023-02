'El programa de Ana Rosa' está de celebración. El magacín matinal de Telecinco acaba de alcanzar la mayoría de edad, tal y como ha comenzado explicando su presentadora: "Hace 18 años que nos eligieron para entrar en sus casas por la ventana del televisor. Queremos agradecérselo y, por supuesto, celebrarlo con ustedes".

Durante los minutos que habitualmente dedica a su editorial, Ana Rosa Quintana ha recordado los primeros pasos de su programa en las mañanas del canal: "Una fría mañana del 10 de enero de 2005 nacía este programa. Llegábamos en pañales a un mundo en el que no había whatsapp ni pantallas táctiles. Nacimos con la guerra de Irak, el plan Ibarretxe, la polémica por la eutanasia o el huracán Katrina".

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' también ha recordado melancólicamente a todos los colaboradores que han pasado por el plató de AR y, sobre todo, hace mención a Máximo Huerta y Óscar Martínez, los dos compañeros con los que inició esta apasionante aventura televisiva.

Ana Rosa recordaba a todos los presidentes del Gobierno que ha entrevistado en plató y después quiso empezar a hablar de sus compañeros. La presentadora hacía referencia al equipo que actualmente conforma la plantilla y Joaquín Prat se suma al discurso: "Y los que han pasado...". Al decir esto, la periodista no puede evitar retroceder al primer día en el plató. Antes hemos visto un vídeo que me ha llamado mucho la atención, cuando veía a Óscar Martínez con Máximo Huerta, ellos fueron los primeros, luego se fue Óscar y entró Joaquín, se les veía tan jovencitos...", dice Ana Rosa mientras recordaba con una sonrisa. La presentadora, tras decir esto, no quiere dejar la oportunidad de dirigirse al que fuese su compañero: "Tengo que felicitar a Máximo, ha abierto una librería en su pueblo, que por cierto es preciosa. Me parece una cosa muy romántica y bonita".

"Les va muy bien profesionalmente y eso es maravilloso, mucha gente que ya no está, que se ha ido, pero siempre ha ido a mejor, a otras cosas, a prosperar, a crecer, a hacer cosas distintas... es un orgullo", sentencia la presentadora ante la audiencia.

Ana Rosa también ha mostrado en pantalla el DNI del programa que acredita su mayoría de edad, y no ha podido evitar bromear el percatarse de que su validez expira dentro de dos años. "¿A quién se le ha ocurrido poner de validez hasta 2025? Esto no se puede hacer", ha dicho entre risas.

"Si este programa fuese una persona tendríamos un DNI como este y ya podríamos votar o sacarnos el carnet de conducir. La madurez no solo otorga derechos, también responsabilidades. Hemos intentado ejercer la responsabilidad de informarles durante 18 años desde la verdad y el periodismo", ha continuado diciendo antes de finalizar: "Cada cumpleaños es un regalo, cada día es un regalo. Lo que importa no son los años, sino la vida de los años".