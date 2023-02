Una de las invitadas que ha tenido en los últimos días Pasapalabra fue Rosa López. La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo hizo gala de desparpajo en el programa y, como viene siendo habitual en sus intervenciones en televisión, volvió a confundirse en el programa de Antena 3. Y es que su "¡Olé, me he equivocao!", que se hizo viral durante su participación en el talent show de Televisión Española, ha sido seguido por otros patinazos televisivos, sobre todo en las últimas semanas.

Uno de los últimos errores fue el que cometió cuando acudió como invitada al Mediafest, el programa de Telecinco que se emite los viernes. Una aparición muy esperada, sobre todo por lo que había ocurrido los días previos con la que fuese su compañera en Operación Triunfo y actual juez de Tu cara me suena, el programa de Antena 3 que presenta Manel Fuentes, Chenoa. Y es que esta última había afirmado que no consideraba a Rosa López como su amiga, algo que provocó la respuesta de la primera que sí la consideraba dentro de su círculo de amistades.

Durante su participación en Mediafest, Rosa López patinó al decir el nombre del programa, confundiéndolo con el Benidorm Fest, que se emite en Televisión Española. La cantante, tras percatarse del error, se llevó las manos a la cabeza y les pidió a las presentadoras que lo cortasen cuando se emitiese el programa ya que creía que estaba siendo grabado. "Esto es un grabado, ¿no?”, preguntó y, ante la negativa de las presentadoras, exclamó: “¡Te juro que me han dicho que es grabado!”.

Un caro error

Un error que no pasó desapercibido para nadie. Sin embargo, cuando se trata de un concurso como es el caso de Pasapalabra, los errores se pagan mucho más caros. Sobre todo porque los famosos que acuden a Pasapalabra tienen el objetivo de ayudar al concursante, que aspira a llevarse el bote del rosco, que en la actualidad supera los dos millones de euros. Por eso un error en el programa de Antena 3 tiene peores consecuencias, sobre todo para el concursante.

En el caso de Rosa López, su error ocurrió durante una de las pruebas del concurso, la sopa de letras, donde la cantante se hizo un lío. El peor de todos es que Rosa creyó que tenía que resolver ella sola la sopa de letras en lugar de poder pasar el turno cuando no sabía la respuesta. "Me he liado", aseguraba la cantante, que al final sí se percató de que podía pasar el turno para que el concursante que ayudaba, en este caso a Rafa, pudiese resolver de forma correcta la sopa de letras.