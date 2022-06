Tras la última aparición de Rocío Carrasco en 'Montealto', algunos de los miembros de la familia están ofendidos por sus palabras, sobre todo su hermana Gloria Camila que cree que las cosas no se están haciendo bien. En esta ocasión la joven ha dado su versión en el programa de 'Ya son las 8' donde se ha mostrado especialmente dolida con Rocío a la que le recuerda que ella también perdió una madre. "En ese momento yo también había perdido a mi madre y me voy con mi padre que también estaba muerto de dolor. Sí que estuvo con nosotros ese tiempo y es años después cuando decide alejarse". Cuando Rocío habla de su sufrimiento tras la pérdida de su madre, Gloria también pone el foco en ella y su hermano que tan solo eran unos niños: "Jose y yo también hemos tenido una infancia complicada, cuando vengo a España tengo 3 años y mi hermano 6 años. Venimos porque nos dejan en un orfanato, no tenemos familia. Cuando fallece mi madre es la segunda vez que nos quedamos sin madre, nosotros también tenemos nuestro dolor, el dolor lo tenemos todos y lo pasamos mal todos". Cansada de que todos hablen de su familia dejando claro que son conocedores de los motivos por los cuales Rocío Carrasco se alejó de toda la familia mientras que ella no conoce la verdad, Gloria sigue a la espera de conocer toda la verdad: "Hay una versión que no me han contado, parece ser que incluso colaboradores de esta cadena saben más que yo, como Alejandra Rubio, yo desconozco lo que vaya a contar o decir ella". Siempre al lado de su familia y defendiendo a capa y espada cada ataque contra los que ella considera pilares fundamentales en su vida, Gloria deja claro cómo es José Ortega Cano, una definición que nada tiene que ver con la que hace Rocío: "Mi padre no es tacaño ni agarrado, cuando ha tenido que dar lo ha dado todo, es generoso, humilde, sencillo, saben lo que es trabajar y el sufrimiento. Sabe lo que es exponer su vida y llevarte un dinero que luego tú lo gastas con quién quieres".

Además añade un dato del que se ha informado tras las palabras de su hermana: "Parte del dinero que se pone para el monumento de Chipiona, porque el ayuntamiento no tenía suficiente, lo pone mi padre". Orgullosa del matrimonio que formaron sus padres, Gloria acude al plató de 'Ya son las 8' con la revista 'Hola' en sus manos en la que se puede ver en portada la gran boda de Rocío Jurado y José Ortega Cano. "No estoy enfadada, estoy indignada y dolida, las cosas no se han contado como se debía y no se han hecho como debía, por ninguna parte. Me encantaría explayarme pero no se puede" sentencia la joven.

Una noche más Rocío Carrasco se enfrenta a una nueva entrega de 'Montealto. Regreso a la casa' y lo hace llorando en su entrada a plató emocionada por la canción 'Algo se me fue contigo' de su madre Rocío Jurado. Tras las declaraciones de su hermana Gloria Camila en el programa de 'Ya son las 8' Rocío Carrasco le contesta sin pelos en la lengua y rotunda: "Me ha parecido una intervención equivocada y temeraria". Con muchas ganas de contestarle a su hermana, Rocío deja en el aire todo lo que tiene para decirle tras las duras palabras de la joven durante su intervención en el programa en el que colabora. "Yo ahora mismo no te voy a contestar. Contestaré en el comedor y en el despacho. Yo voy a contar martes, miércoles y viernes, ahora mismo no te voy a contestar. El despacho es muy oportuno" sentencia Rocío Carrasco adelantando que la guerra familiar no ha hecho nada más que empezar. Defendiendo a capa y espada el matrimonio que formaron sus padres, Rocío asegura que sus padres lo pasaron realmente mal con la separación: "Ellos sentían pasión, mucha pasión, amor puro y duro. Los dos sufrieron muchísimo con la separación, ninguno estaba conforme con eso. Llegaron a eso por situaciones, hubo una situación que desencadenó todo". Orgullosa de la forma en la que Rocío Jurado y Pedro Carrasco llevaron su separación, explica: "Mi padre venía a mi casa todos los días a verme a mí y a mi madre. Comíamos, cenábamos y de todo" y añade "hubo un amago de vuelta. al final eran el complemento perfecto".