La propia Rocío Carrasco lo ha confirmado durante el especial 'Montealto: regreso a la casa'. La segunda parte de su docuserie, 'En el nombre de Rocío', está casi terminada - pronto se estrenará, aunque todavía se desconoce la fecha exacta - y ahí descubriremos por qué no tiene relación con ningún miembro de su familia, por qué se alejó de Gloria Camila y José Fernando y por qué afirma tajante que la boda de su madre con José Ortega Cano fue un error.

Y es que a pesar de que 'Montealto' se trata de un homenaje a Rocío Jurado que recrea estancia por estancia la casa de la chipionera de La Moraleja, su hija ha aprovechado para lanzar varios dardos, especialmente al torero, uno de los señalados directamente por los documentos que Rociíto encontró en el buró del dormitorio de la artista. Unos papeles que no son los que Gloria Camila reclamó judicialmente pero que demostrarían por qué la ex de Antonio David habla con tal distancia y frialdad de Ortega Cano.

Unos documentos que Rocío, al parecer, mostrará en la segunda parte de su docuserie, cuando conoceremos la verdad de una de las familias más famosas de nuestro país: "Todo se entenderá. Encontré lo que daba explicación a muchas cosas. A muchas cosas que yo había vivido y había visto que no entendía en aquella época. Mi madre quiso que lo encontrara", ha asegurado.

Además, Rocío ha aclarado que, al contrario de lo que se ha dicho, tiene "clarísimo" que José Fernando y Gloria Camila son sus hermanos y ha negado que les dejase 'solos' tras la muerte de su madre. "Yo no les he fallado. En ese momento, a la hermana mayor se le había muerto el padre, la madre y estaba viviendo lo que estaba viviendo. Hay que tener un poco de miramiento. Yo ahí no podía ni conmigo. Todo se verá, todo tiene su explicación", ha apuntado, dejando entrever que será ella misma la que aclare por qué se alejó de sus hermanos.

Unas declaraciones con las que Rocío calienta motores de cara al estreno de su docuserie y con las que, una vez más, Ortega Cano queda como el gran señalado. Se dice que el diestro está al límite con todo esto y muy preocupado por lo que se pueda decir de él, al igual que Gloria Camila, que sin embargo prefiere no responder a su hermana después de sus dardos 'envenenados' en 'Montealto: regreso a la casa'.